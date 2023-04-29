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Перша фаза контрнаступу почалася: Світан розповів про те, що відбувається на фронті

Сергій Кущ
29 квітня 2023, 12:30 оновлено 29 квітня, 12:30
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Активні дії української армійської розвідки почалися відразу після Великодня, впевнений експерт.
Українські військові, Роман Світан
Українські військові, Роман Світан / 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило

ЗСУ вже розпочали першу фазу контрнаступ. На цьому етапі задіяна фронтова розвідка, яка заходить в Російський тил на глибину до 30 км, заявив військовий експерт Роман Світан.

Активні дії української армійської розвідки почалися відразу після Великодня розвідники діють в російському тилу, збираючи відомості, потрібні для планування наступальних дій і нанесення ударів по ключових об'єктах окупантів, передає слова Світана УНІАН.

Експерт каже, що плацдарм не обов'язково буде саме там, де зараз помічена активність української розвідки. Остаточне рішення буде прийнято пізніше.

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"А самі розвідники заходять [на окуповану територію] скрізь, де можна зайти і виконати бойове завдання. По всій лінії фронту - починаючи від Кінбурнської коси і закінчуючи Куп'янськом. Скрізь наші розвідники [діють] на глибині до 30 кілометрів", – пояснив Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Експерт підкреслює, що це ще не можна вважати власне наступальними діями. Вони будуть зосереджені вже не по всій лінії фронту, а в одному-двох напрямках.

За словами Світана, найбільш сильні позиції для наступу ЗСУ мають на херсонсько-Запорізькому напрямку, де росіяни вже зараз притиснуті до моря і мають у своєму розпорядженні всього одну гілку постачання.

"А ось Донецький напрямок для нас не вигідний ні в якій позиції. Там росіяни знаходяться на височині. На Донбас дуже складно наступати, Донбас можна тільки обійти з боку лівого берега Сіверського Дінця на Луганськ зі Сватового і Кремінної. Але поки у росіян там велика кількість сил і засобів. А підвезення амуніції - там дуже коротке плече", - пояснив Світан.

Контрнаступ ВСУ

Президент Володимир Зеленський днями заявив, що Україна продовжує готуватися до контрнаступальної операції.

Український народ вірить у свою перемогу і звільнення всіх окупованих агресором Росією територій.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що сили оборони України завершують підготовку до контрнаступальної операції.

Українським військовим потрібно оволодіти озброєннями, які надійшли від Заходу.

Головнокомандувач збройними силами США в Європі генерал Крістофер Каволі розповів про те, що американські військові провели моделювання ситуації з контрнаступом ЗСУ і прийшли до висновку, згідно з яким армія України знаходяться в дуже хорошій позиції. За його словами, чисельність російських сухопутних сил збільшилася, проте вони серйозно деградували.

Дивіться відео Главред - Андрусів зробив прогноз про терміни контрнаступу ЗСУ:

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