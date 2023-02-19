Повітряні кулі над Києвом можуть бути новою тактикою РФ: у розвідці Британії пояснили, в чому її сенс

Повітряні кулі можуть нести не лише радіолокаційні відбивачі, а й розвідувальну апаратуру.

У небі над Києвом 15 лютого зафіксували кілька куль з радіолокаційними відбивачами / Telegram

Вдень у середу, 15 лютого, в небі над Києвом Збройні Сили України зафіксували кілька куль з радіолокаційними відбивачами. Щонайменше шість з них вдалося збити. Цілком імовірно, що кулі були російські. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

За даними розвідки, це може бути нова тактика Росії, мета якої - змусити українців витратити цінні запаси ракет "земля-повітря" і боєприпасів та отримати інформацію про українські системи ППО.

Звіт британської розвідки / Фото twitter.com/DefenceHQ

Напередодні 12 лютого в Україні зафіксували повітряні кулі над Дніпропетровськом.

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14 лютого спостереження за об'єктом у формі "повітряної кулі" призвело до закриття повітряного простору Молдови на кілька годин. У розвідці кажуть, що є реальна ймовірність, що це була російська повітряна куля, що вилетіла з повітряного простору України.

Зазначимо, 3 лютого повідомлялося про політ невідомої повітряної кулі в повітряному просторі США. Її маршрут пролягав над штатом Монтана, де знаходяться шахти міжконтинентальних балістичних ядерних ракет США. У Пентагоні припустили, що аеростат належить Китаю і запущений в розвідувальних цілях. Повітряну кулю відстежували упродовж декількох днів, коли вона пролітала над північною частиною Сполучених Штатів.

4 лютого США збили китайську повітряну кулю біля узбережжя штату Кароліна. Вона пролетіла над стратегічними військовими об'єктами і опинився над Атлантичним океаном, де винищувачі її знищили за наказом президента Джо Байдена.

Як повідомляв Главред, через низьку ефективність масованих ракетних атак російські окупанти змінили тактику, зосередившись на тому, щоби частіше завдавати удари меншою кількістю ракет. Про це розповіла прессекретарка оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що ракетні обстріли окупантів пов'язані з підготовкою до річниці повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, російські загарбники намагаються деморалізувати українців, нагнітаючи ситуацію.

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