Невідомий об'єкт у повітрі та вибухи: у Київській області - тривога

У середу вдень, 15 лютого, в Київській області оголосили повітряну тривогу. У небі був виявлений невідомий об'єкт.
Відзначимо, що в Києві повітряна тривога не оголошувалася. Про це свідчить спеціалізований ресурс Аlarmmap.
При цьому кияни повідомляють про те, на Правобережжі чули звук об'єкта, що пролітав, не схожий на літак.
Водночас в Мережі вже з'явилися кадри роботи ППО в Київській області. Повідомляється, що удар було завдано по невідомому об'єкту в повітрі.
Як уточнили в Київській обласній військовій адміністрації, в небі над Київщиною виявили повітряні цілі.
"У зв'язку з цим працює ППО", — додали в КОВА.
Нагадаємо, війська РФ проводять 10 лютого нову атаку проти України. На суші, в морі і повітрі знаходяться російські ракетоносії, які застосовуються для ударів по об'єктах. Українцям слід дотримуватися правил безпеки і перебувати в укриттях. Ракети вже в повітряному просторі України, в ряді регіонів працюють системи ППО.
У Києві було чути вибухи під час повітряної тривоги вранці в п'ятницю, 10 лютого. Про це повідомляється в Telegram-каналі КМВА. Спочатку пролунав один вибух, через кілька хвилин було чути другий.
Читайте більше:
- Можливі точкові удари: Гуменюк оцінила ризик нової ракетної атаки РФ по Україні
- "Це не вирішальна перемога": Зеленський про ситуацію в енергосистемі після ракетного удару
- Росія інтенсифікує ракетні обстріли і атаки дронами: з чим це пов'язано