Невідомий об'єкт у повітрі та вибухи: у Київській області - тривога

У Мережі вже з'явилися кадри роботи ППО - удар було завдано по невідомому об'єкту.

У Київській області збили об'єкт у повітрі / Telegram

У середу вдень, 15 лютого, в Київській області оголосили повітряну тривогу. У небі був виявлений невідомий об'єкт.

Відзначимо, що в Києві повітряна тривога не оголошувалася. Про це свідчить спеціалізований ресурс Аlarmmap.

При цьому кияни повідомляють про те, на Правобережжі чули звук об'єкта, що пролітав, не схожий на літак.

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/ alarmmap.online

Водночас в Мережі вже з'явилися кадри роботи ППО в Київській області. Повідомляється, що удар було завдано по невідомому об'єкту в повітрі.

Як уточнили в Київській обласній військовій адміністрації, в небі над Київщиною виявили повітряні цілі.

"У зв'язку з цим працює ППО", — додали в КОВА.

Нагадаємо, війська РФ проводять 10 лютого нову атаку проти України. На суші, в морі і повітрі знаходяться російські ракетоносії, які застосовуються для ударів по об'єктах. Українцям слід дотримуватися правил безпеки і перебувати в укриттях. Ракети вже в повітряному просторі України, в ряді регіонів працюють системи ППО.

У Києві було чути вибухи під час повітряної тривоги вранці в п'ятницю, 10 лютого. Про це повідомляється в Telegram-каналі КМВА. Спочатку пролунав один вибух, через кілька хвилин було чути другий.

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