'Гатитимуть усім, що буде під рукою': 23-24 лютого РФ може здійснити серйозні ракетні обстріли – ЗСУ

Окупанти хочуть дошкулити Україні усіма типами озброєння у "сакральні дати", адже 23 лютого в Росії день захисника вітчизни, а 24 лютого – річниця вторгнення.

23-24 лютого РФ може здійснити серйозні ракетні обстріли, попереджають у Повітряних силах ЗСУ/ скрін з відео, Командування ПС ЗСУ

Російські окупанти можуть готувати провокації та ракетні обстріли на 23-24 лютого, захисники України готуються до цього.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі радіо "Донбас.Реалії". Він зазначає, що загарбники продовжують прив’язуватися до "сакральних дат" і намагаються з усіх сил догодити російському диктатору Володимиру Путіну.

"Вони постійно спішать щось довести своєму фюреру (Путіну – ред.), чи він сам хоче довести щось своєму народу. До певних дат ми вже звикли, що йде це (обстріли – ред.)... Тут вже бачите – терміни починають тиснути. Вони хочуть десь до 23-го лютого – це у них день захисника вітчизни, а наступний день – це річниця вторгнення в Україну, яку вони хочуть захопити. От, можливо, і скорочують терміни обстрілів, щоб найбільше дошкулити Україні усіма типами озброєння...", – зазначає Ігнат.

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Окупанти можуть вести вогонь з різних типів озброєння, щоб спробувати максимально залякати Україну, вважають в Повітряних силах.

"Все, що буде під рукою у ворога, буде застосовано, тому що уже все перепробував. У нього лише один аргумент – залякувати Україну і світ якоюсь "зброєю апокаліпсису", – каже речник Повітряних сил.

На запитання, коли можуть відбутися такі масові обстріли, Ігнат відповів, що можна прогнозувати їх на 23-24 лютого.

Небезпека ракетного обстрілу 24 лютого

Раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак попередив, що у річницю повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого країна-агресорка РФ може завдати ракетний удар. Українцям радять слухати Повітряні сили. За словами Єрмака, Україна готова до різних сценаріїв.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що окупанти планують запустити три хвилі ракет по Україні у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. Зараз вони накопичують необхідну кількість ракет для цього. При цьому загарбники останнім часом використовують повітряні кулі з відбивачами, щоб створити навантаження на українську протиповітряну оборону.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше також попереджав, що російські окупаційні війська готують масовану ракетну атаку до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Він додав, що Україна готова до можливої атаки. Данілов закликав українців не панікувати і "спокійно ставитися" до планів загарбників.

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