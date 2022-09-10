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Терорист Гіркін заговорив про поразку військ РФ на Харківщині

10 вересня 2022, 12:39

Гіркін прокоментував звільнення Куп'янська. Також заявив, що отримує повідомлення про наступ ЗСУ на Донецькому напрямку, де вони успішно проривають фронт.

Гиркин
Гіркін заявив, що оперативне ураження РФ переросло у стратегічне / Фото соцмережі

Ексватажок терористичного угруповання "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) заявив про остаточну поразку армії РФ на Харківському напрямку. Так він відреагував на новину про визволення Куп'янська.

"Підтверджено залишення нашими військами західної частини (приблизно 2/3 міста) Куп'янська. Вже заговорили про те, що, мовляв, "правильне тактичне рішення" - "піти за водний рубіж і організувати там оборону", - написав Гіркін у своєму Telegram-каналі.

"Для довідки - в цю пору року річка Оскол переходиться пішки в брід майже в будь-якому місці та скільки-небудь серйозною перешкодою для гусеничної та колісної всюдихідної техніки взагалі не є", - додав терорист.

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За його словами, він системно отримує повідомлення про наступ ЗСУ в Донецькому напрямку, де захисники України успішно проривають фронт. В окупантів фактично не залишається простору для маневрів.

"Зараз, по суті, мова нашої сторони може йти тільки про те, як припинити подальше поглиблення української армії та не допустити переростання оперативної поразки - в стратегічну... Хоча, загалом, вона вже переросла. "Бій за ініціативу" противник вже виграв", - резюмував Гіркін.

Звільнення Куп'янська

Звільнення армією України Куп'янська у Харківській області стане серйозним ударом для Росії, заявили в розвідці Міноборони Великої Британії. Місто розташоване на логістичних шляхах постачання російського угруповання на Донбасі. Окупанти навколо Ізюму, схоже, потрапляють у все більшу ізоляцію. Росіяни утримували окуповану Харківщину незначними силами, чим скористалися ЗСУ.

Захисники України звільнили від російських окупантів Куп'янськ Харківської області. Збройні Сили України взяли місто під свій контроль і 10 вересня опублікували фото з українським прапором.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що звільнення Куп'янська від окупантів повністю переріже логістику Ізюмського угруповання російських військ, оскільки там проходить залізниця і є перехрестя автомобільних шляхів.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ Купянск Харківська область новини України
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