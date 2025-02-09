"Увійти в інші області РФ": експерт розкрив неочікуваний сценарій наступу ЗСУ

ЗСУ просуваються за день так, як армія РФ — за місяць.

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ЗСУ можуть продовжити наступ в РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Генштаб ЗСУ

Ключове з заяв Гетьмана:

В Курській області ЗСУ просуваються за день так, як росіяни просуваються за місяць

Коли ми говоримо про мир з позиції сили, нам було непогано увійти і в інші області РФ

В Курській області, у порівнянні з ситуацією на Покровському чи Торецькому напрямках, ЗСУ досягають значних успіхів. Тому військовий аналітик Олексій Гетьман припустив, що цікавим варіантом було б увійти і в інші області РФ, і контролювати набагато більше територій.

"Ми [українці] просуваємося за день так, як росіяни просуваються за місяць. На скільки вони просунулися за 2024 рік після Авдіївки? Якщо брати не площу, а саме вектор, наскільки глибоко вони просунулися вглиб української території? На Покровському напрямку вони просунулися на 5 км за рік", — зазначає спікер в прямому ефірі телеканалу FREEДOM. відео дня

На думку Гетьмана, країна, яка розпочинає війну, повинна усвідомлювати, що бойові дії рано чи пізно можуть поширитися і на її територію.

"Про це Черчилль говорив ще. Тут усе закономірно. Наступ у протилежному напрямку. Вони [російські пропагандисти], напевно, будуть говорити, що це все йде за планом. У них же, як вони розповідають, "спеціальна військова операція" йде за планом. Тільки незрозуміло, в який саме період було включено в цей план операцію українських військ на території Російської Федерації. В ідеалі, коли ми говоримо про мир з позиції сили, нам було б дуже непогано увійти і в інші області РФ, і контролювати набагато більше територій", — вважає Гетьман.

За його словами, такий розвиток подій може стати реальністю вже найближчим часом, оскільки Україні необхідні сильні позиції для ведення переговорів.

"Якби ми тримали під контролем частину ще й сусідніх областей Російської Федерації, це було б чудово. Можливо, на це натякав командувач [ЗСУ] Сирський, коли говорив про те, що не можна виграти війну, перебуваючи весь час в обороні. З позиції сили буде, якщо українські війська будуть у Білорусі та Придністров’ї. Ось це буде з позиції сили. Може, це і неправильно з політичного погляду, але ось із суто суб’єктивної емоційної точки зору я повністю такі ідеї підтримую", — сказав Гетьман.

Суджа - що відомо про місто / Главред - інфографіка

Ситуація в Курській області - що відомо

Главред розповідав, що ЗСУ зайшли в нові населені пункти на Курщині. Російські та північнокорейські польові армії взяли "оперативну паузу" і в цей час українські військові перейшли в атаку.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розповів про потужний удар ЗСУ на Курщині. ЗСУ вразили пункт управління, і, як результат, загинуло приблизно 20 офіцерів.

Також успіх ЗСУ в Курській області підтвердили і в DeepState. Так, зафіксовано просування наших бійців в районі населеного пункту Черкаська Конопелька, що розташований у Суджанському районі Курської області РФ.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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