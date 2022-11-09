"Путін зазнав невдачі": Росія втратила в боях з ЗСУ половину танків - Пентагон

Росія втратила в боях з ЗСУ половину танків-Пентагон / Колаж фото УНІАН

Країна-агресор, Росія, за новими даними розвідки, вже втратила в жорстоких боях з ЗСУ принаймні половину власних бойових танків і використовувала переважну більшість своєї високоточної зброї. Про це заявив заступник керівника Пентагону Колін Каль в коментарі порталу CNN.

"Путін зазнав невдачі", - сказав Каль.

За його словами, втрати Росії вже обчислюються "десятками тисяч" з початку повномасштабного військового вторгнення в Україну в лютому 24 лютого 2022 року. І ці цифри в кілька разів більше тих втрат, які СРСР поніс під час своєї загарбницької війни в Афганістані.

"Вони відправили в Україну понад 80% своїх сухопутних сил. Вони витратили більшість своїх високоточних керованих боєприпасів в Україні. Санкції та експортний контроль дуже ускладнять для них відновлення своєї армії до рівня, на якому вона була до війни", — сказав Каль.

Заступник Міністра оборони США - диктатор Путін почав війну, намагаючись знищити Україну в принципі (як незалежну, суверенну демократичну країну).

"Йому це не вдалося, і це не зміниться. Суверенна, незалежна, демократична Україна вистоїть", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше в Міноборони РФ повідомили про знищення двох установок HIMARS. Як доказ у російському відомстві показали абсурдне відео. В ролику показували як загарбники ціляться в кабінет на другому поверсі будівлі на території згаданого заводу. З відео випливає, нібито дві 16-тонні РСЗВ HIMARS стояли саме на другому поверсі будівлі.

У відповідь офіційний представник Пентагону Тодд Брессейл назвав "неправдивими" таку заяву Міноборони РФ.

"Українці застосовують з вражаючою точністю і ефективністю кожну з повністю врахованих високоточних ракетних систем, які США, наші союзники і партнери надали їм для захисту від жорстокого злочинного вторгнення Росії", - сказав чиновник.

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