Війська РФ видихаються, Москва чекає від Ірану ракети дальністю 300 і 700 км – Жданов

Іран продовжить поставляти Росії ударні безпілотники типу Mohajer-6 і Shahed-136 - експерт/ Reuters, Iranian Army

Іран працює над підготовкою постачань балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar для військ Росії з дальністю до 300 і 700 кілометрів. Тегеран на війні проти України підтримав Москву і забезпечуватиме її зброєю. Готуються постачання і десятків дронів типу Mohajer-6 і Shahed-136. Військ РФ видихлись, зіткнулися з катастрофічною ситуацією і сподіваються на іранські постачання. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

В ефірі 24 каналу він розповів про те, що Тегеран готує для Москви постачання ракет Fateh-110 (дальність до 300 км) і Zolfaghar (дальністю до 700 км). Виробництво першої партії таких ракет вже розпочалося. Наразі невідомо, скільки у Ірану є ракет для себе і яку їх кількість Тегеран може випускати.

Експерт уточнив, що ситуація показує – Іран зайняв сторону Росії на війні проти України і готовий надавати їй військову підтримку.

"Я так розумію, що всі офіційні заяви Ірану виявилися брехливими – дійсно Іран передає дрони і готовий передавати ракети. Тобто Іран повністю стає на бік Росії і починає постачати Росії зброю", - сказав Жданов.

Також військовий експерт зазначив, що, згідно з даними Інституту вивчення війни, Іран поставить нові дрони до Росії. Серед них десятки БПЛА типу Mohajer-6 і Shahed-136. Припускається варіант, за якого РФ також підписала новий договір з Іраном на постачання дронів Arash-2.

Крім того, Жданов також додав, що військам РФ, які опинилися в катастрофічній ситуації, підтримка Ірану дуже стане в нагоді.

"Для Росії ці постачання можуть виявитися дуже "в тему", бо сьогодні вона повністю видихається. Адже з усіх російських "прасок" лунає, що давайте перемовини, давайте зупинки вогню. У них дуже катастрофічна ситуація щодо здатності армії утримувати позиції", - підкреслив Олег Жданов.

Іран постачає Росії зброю

Американська газета The New York Times опублікувала матеріал, в якому йдеться про те, що Ізраїль передає Україні дані розвідки щодо іранських безпілотників і позицій російських військ. Відомості про дислокацію військ РФ використовують ЗСУ для знищення ворога.

Видання The Washington Post раніше повідомило, що Іран готується передати Росії для війни проти України ракети класу земля-земля Fateh-110 і Zolfaghar з дальністю 300 і 700 кілометрів. Як підкреслили журналісти, у Ірану один з найбільших і різноманітних арсеналів ракет малої і середньої дальності на Близькому Сході.

17 жовтня у МЗС України назвали Іран співучасником військових злочинів і терактів Росії проти української держави. Київ закликав Тегеран негайно припинити постачання зброї Москві. Інакше на Іран очікує серйозна відповідальність.

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