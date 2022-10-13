Росія атакувала Київську область дронами-камікадзе, є 'прильоти'

Близько п'ятої ранку в Україні оголосили повітряну тривогу. Майже одразу голова Макарівської громади повідомив про "приліт". Жертв і постраждалих немає.
Російські окупанти вранці 13 жовтня атакували іранськими дронами-камікадзе Київську область. Приліт зафіксували в одній з громад. За словами очевидців, дрони нібито "летіли з півдня по трасі Київ - Одеса".
Близько п'ятої ранку в Україні оголосили повітряну тривогу. Майже одразу голова Макарівської громади Вадим Токар повідомив про "приліт".
"Є удари по одній з громад області. Попередньо - атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють", - написав він у Telegram о 5:12 ранку.
Чиновник закликав не висвітлювати точне місце попадання, об'єкт і ступінь руйнувань.
Близько 05:28 Токар повідомив про ще один "приліт" по громаді. За його словами, жертв і постраждалих немає.
Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба також повідомив про удари ворога по одній з громад області. За його словами, ймовірно, це була атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють на місці прильоту.
"Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги. Не фіксуйте місце попадання та не публікуйте фото і відео в мережі", – закликав він.
За попередніми даними, удари дронів-камікадзе в Київській області припали на об'єкти критичної інфраструктури.
Як видно на кадрах, які з'явилися у Мережі, на місці прильоту вирує пожежа.
Зазначимо, Київ хочуть прикрити куполом потужної мережі антидронових пеленгаторів-перехоплювачів. Проект отримає назву "Муромець". Повідомляється, що проект буде україно-канадським. Заступник мера Києва Владислав Андронов і радники мера Дмитро Білоцерківець і Юрій Зозуля обговорили з президентом канадського концерну з виробництва дронів Dragon Fly Кемероном Челл етапи реалізації цього проекту.
Як повідомляв Главред, російські загарбники вранці у вівторок, 11 жовтня, атакували дронами-камікадзе Ладижинську теплоелектростанцію у Вінницькій області. Внаслідок цього було пошкоджено енергетичне обладнання станції.
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