Обстріл Харкова: жінка зі зруйнованої квартири каже, що не можна бити по РФ

Російські окупанти вдарили по Харкову авіабомбами, через що дві п'ятиповерхівки були частково зруйновані. Місцева мешканка видала маячню, розбираючи завали.

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Харків'янка каже, що з РФ потрібно дружити / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти завдають ударів по Харкову з 24 лютого 2022 року. У середу, 27 березня цього року ворог атакував місто авіабомбами, через що було частково зруйновано дві п'ятиповерхівки. 60-річна харків'янка з однієї зруйнованої квартири, видала маячню, про яку говорять російські пропагандисти. Відео опублікувала журналістка Марія Малєвська і воно вже розлетілося в Мережі.

Жінка цинічно заявила, що Україні не потрібно бити по території Росії, а з окупантами, які щодня вбивають українців, "потрібно жити дружно".

"Не треба радіти і кидати туди теж! ... Я вважаю, що з сусідами треба жити дружно, ось і все... Я за те, щоб ми жили дружно", - каже 60-річна харків'янка, розбираючи свої завали. відео дня

Журналістка намагалася достукатися і пояснити, що 24 лютого Росія напала на Україну і почала закидати її ракетами попри те, що наші захисники не обстрілювали територію ворога. Однак жінка всіляко ігнорувала це питання і відмовлялася на нього відповідати.

Дивіться відео про те, як харків'янка каже, що з РФ потрібно жити дружно:

Харків'янка каже, що з РФ потрібно дружити / фото: скріншот

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У середу, 27 березня, Росія атакувала Україну ракетами та авіабомбами. Зокрема, новоствореним боєприпасом УМПБ Д-30 було завдано кілька ударів по Харкову.

Голова ОДА Олег Синєгубов заявив, що цей боєприпас долає 90 км, що робить його дуже небезпечним. Застосовують його як і з літака, так і з РСЗВ "Смерч".

За інформацією правоохоронців, один удар припав на загальноосвітню школу, другий - просто посеред житлових будинків. Суспільне уточнює, що один із "прильотів" припав на дитячий майданчик.

Уперше з 2022 року ворог вдарив по Харкову авіабомбами, наголосив, зі свого боку, керівник Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

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