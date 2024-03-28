'Його потрібно зробити нежиттєздатним': на росТБ проговорилися щодо планів на Харків

Кремлівські "підспівувачі" продовжують озвучувати наміри Кремля

https://glavred.net/ukraine/ego-nuzhno-sdelat-nezhiznesposobnym-na-rostb-proboltalis-o-planah-na-harkov-10553816.html Посилання скопійоване

Росія регулярно б'є по місту / Колаж Главреда. Фото: Олег Синєгубов, скріншоти відео

У Держдумі РФ не приховують, що мають намір повністю знеструмити Харків регулярними ударами, зробивши місто-мільйонник нежиттєздатним.

В ефірі пропагандиста Володимира Соловйова російський депутат Андрій Луговий побажав, щоб усі 800 тисяч мешканців, які залишилися в місті, зібрали речі і виїхали на захід України.

"Харків треба знеструмити до такого, щоб він став нежиттєздатним. Щоб ці 800 тисяч людей, які залишилися в ньому, сіли в машини, пішки, з тюками, у возах - і на захід. Те ж саме треба зробити з іншими містами, зокрема з Києвом", - сказав Луговий. відео дня

Хто такий Володимир Соловйов Володимир Соловйов - російський пропагандист і рупор Кремля. Відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями і проросійською пропагандою, задовго до окупації Криму Росією погрожував окупацією і вербалізовував наміри РФ щодо окупації. У серпні 2014 року внесений Україною до списку санкцій за позицію щодо війни на сході України та анексії Криму Росією. Внесений до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. Підтримує путінський режим і війну Росії проти України, пише Вікіпедія.

У відповідь Соловйов глузливо запропонував українцям нібито йти проти власної армії та їхати до Бєлгорода.

У Держдумі підтвердили бажання знищити Харків - дивіться відео:

Удари по Харкову - останні прильоти

У середу, 27 березня, Росія атакувала Україну ракетами і авіабомбами. Зокрема, новоствореним боєприпасом УМПБ Д-30 було завдано кількох ударів по Харкову. За інформацією правоохоронців, один удар прийшовся по загальноосвітній школі, другий - просто посеред житлових будинків. Суспільне уточнює, що один з "прильотів" стався на дитячому майданчику.

Останнім часом російські окупанти відновили удари по енергетиці України. Зокрема, як нарахував експерт Геннадій Рябцев, станом на 22 березня фахівцями було зафіксовано 59 влучань, зокрема, в в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Хмельницькій, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Одеській областях.

В Укренерго попереджали, що ситуація зі світлом може погіршитися у Хмельницькій та Одеській областях. У Харкові все стабільно погано: місто ще не може оговтатися від попередньої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, Росія знищила усі його трансформаторні підстанції.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред