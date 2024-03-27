Долає 90 км: встановлено, якою небезпечною зброєю Росія атакувала Харків

У Харкові частково зруйновано дві п'ятиповерхівки, лікувальний заклад та адмінбудівлю.

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Росія вдарила по Харкову 27 березня / Колаж Главреда. Фото: Телеграм Олега Синєгубова

Станом на вечір середи, 27 березня, 16 людей постраждали внаслідок авіаудару РФ по Харкову, серед яких 4 дитини віком від 3 місяців до 9 років, повідомив в ефірі телемарафону голова ОВА Олег Синєгубов.

Очільник області підтвердив, що для удару по місту Росія застосувала модифікаційні боєприпаси УМПБ Д-30.

"Станом на зараз маємо інформацію щодо часткової руйнації двох п’ятиповерхівок, лікувальної установи, адмінбудівлі, місця загального користування. Від ще одного прильоту частково пошкоджена будівля навчального закладу. Загалом пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок", - розповів Синєгубов.

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Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

За даними обласної влади, У постраждалих поранення легкого або середнього характеру. Надається вся необхідна меддопомога. Одна людина загинула - це цивільний чоловік, всі дані з’ясовуються.

"Обстріл житлових будинків, ймовірно, здійснено боєприпасом УМПБ Д-30. Він достатньо потужний, за силою вибуху — середнє між авіабомбою та ракетою. Боєприпас калібром 30 см може літати на відстань до 90 км. Застосовують як і з літака, так і з РСЗВ "Смерч". Остаточна інформація після експертизи", - вказується у повідомленні Синєгубова.

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Вибухи в Харкові - уперше з 2022 року Росія скинула на місто авіабомби

У середу, 27 березня, Росія атакувала Україну ракетами і авіабомбами. Зокрема, новоствореним боєприпасом УМПБ Д-30 було завдано кількох ударів по Харкову.

За інформацією правоохоронців, один удар прийшовся по загальноосвітній школі, другий - просто посеред житлових будинків. Суспільне уточнює, що один з "прильотів" стався на дитячому майданчику.

Уперше з 2022 року ворог вдарив по Харкову авіабомбами, наголосив, своєю чергою, керівник Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

Як писав Главред раніше, УМПБ Д-30 СН - новостворений боєприпас. На початку березня 2024 року аналітики почали фіксувати застосування УМПБ Д-30 СН по прифронтовій зоні.

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