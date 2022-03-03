"Ось так виглядає Охтирка після приходу військ РФ": губернатор показав жахливі кадри

У місті багато жертв серед мирного населення.
Охтирка на Сумщині піддалася сильним артилерійським ударам російських окупантів.
1 березня ракетними ударами загарбники повністю знищили військову частину, де загинули українські військовослужбовці. Завали все ще розбирають, повідомив глава ОВА Дмитро Живицький.
Крім того, знищені житлові будинки і є багато жертв серед мирного населення.
читайте такожРосійська армія навмисно атакує цивільні об'єкти в Україні-Байден"Ці російські тварюки обстрілюють безпосередньо житлові квартали міста, розстрілюють мирних людей в селах! Загинули діти, медики, цивільні люди, наші військовослужбовці. Не пробачимо росіянам цей геноцид!"- написав губернатор і показав жахливі фото та відео наслідків від приходу в місто "визволителів" з РФ.
Нагадаємо, напередодні російські війська окупували Тростянець у Сумській області. Вони розгорнули там власний штаб. Загарбники вторгалися в будинки місцевих жителів, грабували їх і витягували людей з підвалів, змушуючи сидіти під обстрілами.
Також повідомлялося, що окупанти грабували продуктові магазини і магазини секонд-хенду. Переодягаючись у цивільний одяг, вони бігли назад до Росії.
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