Росіян зупинили за 10 кілометрів від Покровська: відомо, куди вони підуть далі

Противник намагатиметься тиснути в районі Українська та Селидового, оскільки це так звана "північна клешня", каже Світан.

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Росіян зупинили за 10 кілометрів від Покровська / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap.live

Українські захисники зупинили просування російських військ на Покровському напрямку, але противник намагається вишукувати нові лазівки. Про це заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, передає 24 Канал.

Він зазначив, що на Покровський напрямок раніше перекинули 15 бригаду Нацгвардії "Кара-Даг". Тож бійці непогано там попрацювали.

"Зупинили (просування росіян – ред.) буквально за десяток кілометрів від Покровська", – зауважив полковник запасу. відео дня

Він наголосив, що окупанти почали висуватися в бік Курахового. Противник намагатиметься тиснути в районі Українська та Селидового, оскільки це так звана "північна клешня", за допомогою якої росіяни прагнуть створити мале оточення в районі Курахового.

За його словами, цю російську "клешню" можна відсікти, просто знищивши за допомогою артилерії. До того ж там арта може непогано працювати з боку Вугледара та Курахового. Загалом є достатньо механізмів для цього – головне, щоб були сили та засоби.

"Основне завдання зараз – вибити у наших партнерів достатньо озброєння та техніки, особливо боєприпасів, саме для цього напрямку", - каже полковник запасу.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - що відомо

Нагадаємо, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький заявив, що на окремих ділянках Покровсько-Курахівського напрямку російські окупаційні війська переходять до оборонних дій.

Також повідомлялось, що російські окупанти ведуть інтенсивні наступальні операції в напрямку Покровська і намагаються захопити місто до 1 жовтня.

Крім того, просування окупантів на Авдіївському напрямку на близько 40 кілометрів в сторону Покровська обійшлося окупаційним військам РФ величезною ціною. Офіційні джерела повідомляли про тисячі ліквідованих росіян та сотні одиниць знищеної техніки.

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