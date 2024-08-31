Окупанти сунуть вперед на двох напрямках: лінія зіткнення зазнала змін - ISW

Ворогу вдалося встановити свій прапор у декількох населених пунктах, а також дещо просунутися вперед.

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Більш стрімко ворог просувається на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: pixabay, скрін з ISW

Армія країни-агресора Росії не припиняє постійні атаки українських сил на Куп'янському та Покровському напрямках. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За їхньою інформацією на Куп'янському напрямку окупанти захопили Стельмахівку, а у Донецькій області просунулися в межах Новогродівки, на північ від Костянтинівки та на північний захід від Побєди.

Аналітики стверджують, що наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна дають результат ворогу - нещодавно окупаційним військам вдалося просунутися на північний захід від Сватового, натомість у Стельмахівці вони підняли прапор агресора Росії. Міністерство оборони РФ стверджувало, що ворог захопив і Синьківку, однак деякі російські мілблогери заявили, що ще не всі вулиці розчищені, щоб заявляти про повний контроль над селищем.

відео дня

Просування ворога зафіксували біля Торецька, однак підтверджених змін лінії фронту немає. Одне з російських джерел заявило про закріплення окупантів в Північному, на ділянці шириною до 950 метрів. Однак аналітики не підтверджують це.

Не зупиняється окупаційна армія і в напрямку Покровська. Про просування свідчать відео і геолокаційні кадри: як підрозділи російського 60-го мотострілецького батальйону "Сомалі" піднімають прапор у дачній зоні на північний схід від села Карлівка та як підрозділи російської 114-ї мотострілецької бригади встановлюють прапор на дачах на захід від Карлівки.

Окрім цього ворог просунувся в межах південно-західної Новогродівки. Однак заяви противника про захоплення Гродівки, Карлівки та Галицинівки в ISW підтвердити не можуть.

Російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Це підтвердили геолокаційні кадри, опубліковані 29 та 30 серпня. Вони свідчать, що армія РФ просунулася на північ від Костянтинівки та на північний захід від Побєди.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, на Покровський напрямок росіяни залучили значні сили, які перебували в оперативному резерві. Останні два з половиною тижні ворог досяг суттєвих успіхів там. Зараз вони використовують резерви для штурмових дій у районі Селидового та Новогродівки.

Раніше повідомлялося: якщо ЗСУ зможуть протриматись в Покровську ще кілька тижнів, в України з'явиться шанс зупинити агресора.

Нещодавно стало відомо, що якщо російським окупантам вдасться захопити Покровськ Донецької області, це може відкрити шлях ворогові для просування до Дніпра, а також поставить під загрозу логістику всього регіону для українських військових.

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