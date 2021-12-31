Ракети, танки та САУ: РФ нарощує війська на кордоні з Україною

Склад російської військової техніки, яка перекидається на кордон з Україною, розширюється.
Росія перекидає нові військові сили до кордонів України, повідомили в дослідницькому центрі Conflict Intelligence Team.
В матеріалі підкреслюється, що до кордонів РФ і України перекидаються війська, а також збільшуються раніше виявлені табори, виникають нові, а склад техніки розширюється.
Де РФ накопичує війська
Відзначається, що найбільш активне перекидання військ за останній місяць спостерігалася в областях на північний схід від українського кордону - в регіони, які не межують з непідконтрольними Україні територіями Донецької та Луганської областей.
Дослідники кажуть, що найбільші місця зосередження російських сил - Клинці і Климово Брянської області, менш ніж в 50 кілометрах і 10 кілометрів від кордону з Україною відповідно.
Крім того, експерти виявили як мінімум один новий табір: на полігоні Постоялі двори в Курській області.
При цьому відзначається розширення стоянок техніки в районі Валуйок Бєлгородської області (10 кілометрів від кордону Україною).
При цьому склад перекидається техніки розширюється: до танків і самохідних знарядь додалися зенітні ракетні комплекси.
Додамо, що триває нарощування військової присутності Росії і в окупованому Криму.
"До Нового року концентрація техніки біля кордонів з Україною і в Криму досягла безпрецедентних масштабів, швидше за все, перевищивши квітневі показники. <...> На тлі все більш різкої риторики російських офіційних осіб це викликає значні побоювання, що наказ про початок операції на підконтрольній території України може надійти в найближчі тижні", - резюмували дослідники.
РФ стягує війська на кордон України
Раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.
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Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.
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