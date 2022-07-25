Війська рф потужно вдарили по прикордонних районах Чернігівщини: більш ніж 10 "прильотів"

Росіяни били з Градів по Чернігівщині / Фото militaryarms.ru

Сьогодні ввечері, 25 липня, війська Росії потужно обстріляли прикордонний район на Черинівщині із "Градів", повідомляє начальник Чернігівської обласної Військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram.

"Сьогодні, 25 липня, близько 19:00 росіяни обстріляли з "Градів" територію біля села Михальчина Слобода (Новгород-Сіверська громада). Нарахували 12 вибухів/"парафій". Інформація про втрати серед населення і руйнування уточнюється", - зазначив він.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 25 липня в ході свого вечірнього відеозвернення фактично відповів очільникові МЗС РФ Лаврову на його заяву про нібито намір Росії, мовляв, "позбавити українців від антинародного і антиісторичного режиму". Президент підкреслив, що нападати на Україну можуть тільки ті, хто не знає історії країни. Українці ніколи не віддадуть свою незалежність.

Радник керівника Херсонської ОВВА Сергій Хлань заявив, що на Південному фронті стався перелом – ЗСУ отримали перевагу над військами РФ на Херсонщині та перейшли до контрнаступальних дій. За його прогнозом, окупований Херсон можуть звільнити вже у вересні.ЧИТАЙТЕ також армія України потужним ударом з HIMARS накрила військову частину і склад військ РФ в Луганську – Арестович

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів про те, що Україна готується до гіршого сценарію. За його словами, Путін може "дотиснути" Лукашенка, і тоді виникне ризик нападу Білорусі на північні і західні області України. Держава вже працює над зміцненням оборони на декількох напрямках.

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