"Стріляли з гармати і кулеметів": на Чернігівщині окупанти по-звірячому вбили близнюків-підлітків

На Чернігівщині окупанти по-звірячому вбили близнюків-підлітків / ТСН і ua.depositphotos.com

14 березня в селі Мохнатин (Чернігівська область) з кулеметів і гармати російські окупанти вбили трьох хлопців-підлітків - прямо на вулиці. Про це повідомляє портал ТСН.

Тепер до кімнати 17-річних своїх синів ‒ близнюків ‒ Євгена та Богдана ‒ місцева мешканка Оксана практично не заходить - їй дуже боляче.

"Стільки планів у них було і все обірвалося в одну хвилину, в одну секунду. Краще б вони спалили цей будинок, забрали все, Тільки б дітей залишили", - каже жінка, здригаючись від ридань.

Місцевий житель Микола каже, що ховався у себе вдома і раптом почув кулеметну чергу, а потім розриви снарядів (після пострілів з гармати). Потім він вибіг на вулицю.

"Я досі не можу – це шок був. Я бачу, що близнюки лежать удвох. Міша розмовляє з ними. Женя вже практично не реагував ні на що. Лежав, у нього три кульові поранення було", – розповідає чоловік.

З іншого боку вулиці лежав найкращий друг Євгена та Богдана ‒ юний Валентин Якимчук. Саме в нього окупанти і стріляли з гармати. Мертвий хлопець виявився сильно понівеченим - його відірвало ногу і розбило череп.

Батько вбитого Валентина каже, що підлітки підняли руки - мовляв, ми беззбройні - але це не зупинило окупантів.

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Нагадаємо, 1 червня селищі міського типу Високопілля в Херсонської області російські загарбники вбили подружжя, які жили в цьому селищі - розстрілявши їх прямо у дворі їх житла.

"За даними слідства, 1 червня 2022 року в смт Високопілля військовий армії РФ розстріляв беззбройних чоловіка і жінку в їх власному дворі. Від отриманих вогнепальних поранень подружжя загинуло на місці", - заявили в Офісі генпрокурора.

До того повідомлялося, що СБУ встановила особи ще восьми російських загарбників, які здійснювали звірства проти мирного населення під час окупації частини Київської області. Зокрема, саме ці військові РФ жорстоко катували і потім убили старосту села Мотижин та її родину.

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