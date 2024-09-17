Зайти до міста не вдається: як Покровський напрямок перетворився на пекло для РФ

Закріпитися агресори в місті не можуть вже третій тиждень - росіянам доводиться йти приблизно два кілометри дорогою, яка повністю прострілюється з терикону.

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Експерт розповів про головну проблему РФ на фронті / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Місто Селидове стало найбільшою проблемою для росіян на Покровському напрямі. Далі оборони, яка сформована за адміністративним кордоном, що ґрунтується насамперед на рельєфно-ландшафтних особливостях місцевості, противник вийти не може. Висоту забезпечує канал, річка та терикон, вони ж і не дають можливості окупантам спокійно зайти до міста з північного боку.

Обстановкою на цій ділянці фронту поділився військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко в інтерв'ю Євгену Кисельову на "Фабриці новин".

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит". відео дня

Основні ресурси російських військ сконцентровані зараз на південному фланзі, тому наступ РФ на Покровському напрямку, який пролягав через Новогродівку, призупинився.

"Єдине, в районі Новогродівки росіяни теж займаються формуванням флангів. Один з них - це північно-західний напрямок до Лисівки та Сухого Яру. Щоправда, зараз вони, знову-таки, вперлися у водойму, фактично в гирлі річки і це їх гальмує", – зазначив військовий експерт.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

На думку Коваленка, сьогоднішня мета окупантів на цій ділянці фронту – це сформувати умови для виходу на Лисівку та просування на Покровськ, тобто повністю закрити питання з південним флангом.

"З урахуванням того, як вони гальмують у Селидовому і ще не дійшли до Гірника, я думаю, ця кампанія з південним флангом у них триватиме до кінця жовтня – початку листопада", – спрогнозував Коваленко.

Військовий аналітик підсумовує, що пауза в російському наступі після початку осіннього бездоріжжя - міф. Якщо стоятиме бойове завдання, то наступ, звичайно ж, продовжиться, адже агресорів ніколи не зупиняли погодні умови.

Покровський напрямок - останні новини

Експерт Агіль Рустамзаде також розповів, що відбувається під Покровськом. На його думку, можливо, російські війська та не візьмуть місто Покровськ цієї осені та взимку.

На цьому напрямку росіяни змінили тактику. Агресори застосували нову тактику наступальних дій на Сході України, яка передбачає повне знищення міст для їх окупації, зазначає Рустамзаде.

Вже ні для кого не секрет, що найближчі тижні стануть визначальними. Чи зможе РФ просуватися на фронті, заявив військовий експерт Владислав Селезньов.

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