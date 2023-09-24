Війну в Україні не 'заморозити': експерт прогнозує взимку 'спеку' на фронті

Будь-яка "пауза" на фронті вигідна Путіну, проте ЗСУ готові до зимових боїв, впевнений експерт.

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У ЗСУ - перевага на фронті / Колаж Главреда: Фото Об'єднаних сил ЗСУ

Зима може трохи пригальмувати бойові дії, але жодної "паузи", про що пише низка західних експертів і на що сподіваються росіяни, не буде.

Як розповів в інтерв'ю Главреду експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара, ЗСУ готові до таких боїв.

"Для планів українських військових погода - це одна складова, а інша - це наявність сил і засобів для наступу. Те, що і ми, і росіяни воюють взимку, ми бачимо ще з 2014 року. Звичайно, зима може це трохи пригальмувати, але в цілому ми зараз набагато краще підготовлені, ніж торік або за часів війни на Донбасі", - сказав Хара. відео дня

Хара підкреслив, що пора року не є принциповою річчю для ЗСУ - інтенсивність може зменшуватися, але бойові дії все-таки триватимуть. А ось зимова "пауза" дозволить Путіну зібрати нові сили.

"Тим більше зараз ми маємо перевагу, тому і виступаємо проти будь-яких призупинень, тому що росіяни не можуть згенерувати нормальну кількість живої сили, щоб протидіяти нам. У нас теж немає великих резервів, але якщо ми дамо РФ кілька зимових місяців, то це дозволить Путіну наростити програму мобілізації, і на весну це збільшить їхню живу силу і дасть час на ремонт або виробництво їхньої бронетехніки", - відповів Хара.

Хто такий Олександр Хара Олександр Хара-експерт з питань зовнішньої політики та політики безпеки, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних Чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, М. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад у центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV територіальному та II територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також у Посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Контрнаступ ЗСУ взимку

Багато аналітиків і західних військових, серед яких і вже колишній глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, вважають, що український контрнаступ взимку або сповільниться, або припиниться.

Водночас керівник ГУР Кирило Буданов впевнений, що до зими ЗСУ зможуть розірвати "сухопутний коридор" РФ до Криму.

Водночас ЗСУ вже прорвали оборону РФ у Запорізькій області, підтвердив командувач військами "Таврія" Олександр Тарнавський. Згідно зі свіжими зведеннями, бої тривають за Вербове і в районі Роботиного. Крім того, ЗСУ мають успіхи на Бахмутському напрямку.

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