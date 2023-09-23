Оборона РФ прорвана: український генерал розкрив напрямок головного удару ЗСУ

Підрозділи Збройних сил України прорвали оборону росіян у Вербовому Запорізької області, в той же час очікується ще один більший прорив, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
За його словами, зима не забариться наступальні дії української армії, а найбільший прорив ЗСУ ще попереду. Про це він підкреслив у своєму інтерв'ю CNN.
"Погода може стати серйозною перешкодою під час наступу, але враховуючи, як ми просуваємося вперед, переважно без транспортних засобів, Я не думаю, що воно сильно вплине на контрнаступ", - зазначив Тарнавський.
Де будуть наступати ЗСУ
Водночас український воєначальник зазначив, що великий прорив України – найбільший у цьому контрнаступі – ще попереду.
"Я думаю, що це станеться після Токмака. Поки вони [росіяни] покладаються на глибину своєї оборонної лінії там. Токмак - це мета мінімум. Загальна мета - вийти до наших державних кордонів", - каже командувач оперативно-стратегічного угруповання військ"Таврія".
Генерал позитивно налаштований з приводу кінцевого результату і зазначив, що найбільше проблем українським захисникам приносить не так звана лінія Суровікіна, а перехрестя доріг, лісосмуги і мінні поля між лісосмугами.
"Там комбінація невеликих шкідливих ворожих оборонних груп, які зараз дуже точно і грамотно підірвані", – сказав генерал.
Тарнавський додав, що дії українських бійців змушують ворога повільно відступати, коли вони стикаються зі штурмовими групами ЗСУ.
Контрнаступ ЗСУ
Раніше повідомлялося, що окупантів видавлюють з-під Бахмута: ЗСУ зачищають важливу залізницю. У районі Кліщіївки тривають важкі бої, розповів Ілля Євлаш.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни наступали на чотирьох напрямках: ЗСУ потужно відбили атаку. Українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та на Бахмутському напрямках.
Нагадаємо, раніше експерт спрогнозував сценарій: ЗСУ розірвуть оборону РФ і прорвуться до Азова. Після того як ЗСУ розтрощать Південний плацдарм, вони зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму, вважає Петро Черник.
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