Бив ногами в голову та зламав ніс: на Волині офіцер накинувся на військового, у нього відмовили ноги

Співробітники ДБР відкрили справу. Постраждалий перебуває у лікарні. Він підтвердив, що його побив офіцер військової частини.

https://glavred.net/ukraine/biv-nogami-v-golovu-ta-zlamav-nis-na-volini-oficer-nakinuvsya-na-viyskovogo-u-nogo-vidmovili-nogi-10464544.html Посилання скопійоване

На Волині офіцер побив українського військового і залишив стікати кров'ю / Колаж фото facebook/Наташа Мендель, 93-я ОМБр Холодний Яр

У Волинській області офіцер побив українського військового, який ще не встиг повністю відновитися після важкого поранення. Після побиття постраждалого залишили стікати кров'ю. Про це розповіла сестра постраждалого Наташа Мендель.

Жінка стверджує, що інцидент трапився у Володимирській військовій частині в 14 бригаді. Її брат Грищук Анатолій був нібито жорстоко побитий старшим лейтенантом Арійчуком Василем Тарасовичем. За даними сестри постраждалого, все сталося нібито після того, як її брат пішов митися і зайшов не в ту кабінку.

"Він його збив з ніг і відгамселив ногами по голові (захищатися не міг, бо ще не повністю відновився після важкого поранення). Цей нелюд покинув його стікати кров'ю. Коли брата знайшли, від травм у нього відмовили ноги, бо мав велику гематому голови", - написала сестра постраждалого.

відео дня

Жінка зізналася, що офіцер тепер нібито пропонує грошову компенсацію, хоча сам своєї провини не визнає.

Реакція правоохоронців

Державне бюро розслідувань відкрило справу за статтею "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень". Виявилось, що постраждалого військового виявили через добу після побиття - 9 квітня. У нього була закрита черепно-мозкова травма, гематоми та зламаний ніс.

Потерпілий підтвердив, що його побив офіцер військової частини. Правоохоронці опитали можливих свідків та призначили експертизи, які мають встановити всі обставини події.

Самогубство у Львівському університеті внутрішніх справ

19 березня у Львівському університеті внутрішніх справ МВС України прогримів постріл. Там знайшли мертвим 18-річного курсанта Дмитра Гульчука. Хлопець заступив в наряд і був з укороченим автоматом АКС-74У, з якого і вистрілив собі в голову.

У Мережі повідомляють, що деякі люди бачили біля тіла курсанта залишену заздалегідь записку, в якій детально були описані причини самогубства і деякі ситуації, пов'язані з керівництвом навчального закладу. Однак пізніше вона зникла.

Державне бюро розслідувань веде справу не тільки за статтею про самогубство, а й за статтею "Доведення до самогубства".

Батьки Дмитра згадують про те, що син раніше хотів забрати документи з навчального закладу, але батьки вмовляли цього не робити. Перед тим, як він вистрелив собі у голову, Дмитро написав прощальне повідомлення своїй мамі.

"Мам, вибач за це, ти дійсно хороша мама, просто я дуже поганий син. Невдаха і слабак. Я тобі вдячний за все, тому що ти реально багато зробила...",- написав Дмитро.

Інші новини: