'Ворог концентрує найбільшу кількість сил': Сирський розповів про динамічні бої у Бахмуті

Українські військові стримують ворожий натиск та завдають окупантам суттєвих втрат.

https://glavred.net/ukraine/vorog-koncentruye-naybilshu-kilkist-sil-sirskiy-rozpoviv-pro-dinamichni-boji-u-bahmuti-10464529.html Посилання скопійоване

У Бахмуті тривають динамічні бої / Колаж фото 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, t.me/osirskiy

Російські окупанти продовжують свої намагання захопити Бахмут Донецької області. Туди вони кинули всі основні зусилля. Нині Бахмутський напрямок залишається епіцентром російського наступу. Про це заявив командувач Східного угруповання військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

"Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль", - написав Сирський.

Він зазначив, що українські військові стримують ворожий натиск. У Бахмуті продовжуються динамічні бої.

відео дня

Бійці ЗСУ завдають окупантам суттєвих втрат.

"Минулої ночі, окрім живої сили та техніки окупанта, підрозділам ППО також вдалося знищити 2 БПЛА агресора: "Орлан" і ZALA. Бахмут стоїть", - додав генерал-полковник.

Бої за Бахмут

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше заявила, що окупаційні війська Росії збільшили інтенсивність обстрілів Бахмута. Ворог активно застосовує артилерію та авіацію. Окупанти знищують будівлі та споруди у місті.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський сказав, що Бахмутський напрямок залишається епіцентром бойових дій. За словами Сирського, війська РФ намагаються окупувати Бахмут будь-якою ціною.

Військовий експерт Роман Світан припустив, що окупанти Росії можуть залишити Бахмутський напрямок. Як вважає полковник запасу ЗСУ, загарбники можуть дійти висновки, що атаки в напрямку Бахмута не мають перспектив.

Інші новини: