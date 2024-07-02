УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Війна закінчується": Україна скорочує видатки на військові потреби

Анна Косик
2 липня 2024, 20:52
750
Україна зменшує видатки на оборону через перехід на базовий сценарій війни. Радник президента відповів, чи вказує це на те, що війна закінчиться скоро.
ВСУ, монеты
Україна за наступні три роки зменшить видатки на війну / Колаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ЗСУ

Видатки на безпеку та оборону в 2025 року становитимуть 2,2 трлн грн, у 2026 – 1,6 трлн грн, а в 2027 – 1,5 трлн грн. Член Національної інвестиційної ради та радник президента України з економічних питань до березня 2024 року Олег Устенко розповів в етері КИЇВ24, що держава зараз зменшує видатки на війну.

"Це базується на тому, що війна закінчується, а коли війна закінчується, точніше сказати, коли гаряча фаза війни закінчується, коли гарячої фази війни немає, то, вже і зрозуміло, що всі витрати на армію, на безпеку і оборону можуть бути зменшені. Якщо це не закінчується, то, відповідно, витрати залишатимуться на високому рівні. Але зараз – це те, що називається "базовий сценарій". От в базовому сценарії передбачається, що витрати будуть зменшені", – зазначив Устенко.

Крім цього ексрадник президента прокоментував бюджетну декларацію, що закладається. Там вже прослідковується економічне зростання, яке рухається більш високими темпами.

відео дня

"Знову ж таки, чому йде більш високими темпами економічне зростання, порівняно з теперішніми роками, тому що у поствоєнний період часу можна очікувати більше зростання, іде зменшення дефіциту державного бюджету. Тобто там змінюються взагалі всі параметри", – додав він.

Хто такий Олег Устенко?

Олег Устенко — український економіст. Радник Президента України з 28 травня 2019 по 30 березня 2024 року. Член наглядової ради Міжнародного Фонду Блейзера. Здійснені ним фінансово-економічні дослідження та розробки сфокусовані на країнах з ринками, що розвиваються. Країни СНД та Україна представляють його основний інтерес, пише Вікіпедія.

Економічна ситуація в Україні - що відомо

Нагадаємо, в українському бюджеті на 2024 рік є величезна "діра" і її розмір становить 37 мільярдів доларів. Україна шукає кошти і можливості, які допоможуть перекрити цю "дірку". Одним з варіантів є конфіскація російських активів на Заході.

Раніше стало відомо, що в України є місяць, щоб уникнути дефолту. Міжнародний валютний фонд прагне до того, щоб Україна домовилася про списання боргу, але за час, що залишився, угода малоймовірна.

Напередодні ЗМІ заявляли, що в Україні чиновники готують підвищення основних податкових ставок - ПДВ і ПДФО. Причому таке підвищення нібито може відбутися вже в липні нинішнього року.

Інші новини про підтримку економіки країни:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні економіка
Реклама

Головне за день

У Севастополі горить база окупантів: "губернатор" придумав безглузду відмазку

У Севастополі горить база окупантів: "губернатор" придумав безглузду відмазку

21:25 Україна
Такого шторму вже давно не було: частину областей накривають шквали, град і грози

Такого шторму вже давно не було: частину областей накривають шквали, град і грози

19:51 Синоптик
"Патріоти Путіна": чого чекати Україні від групи Орбана в Європарламенті

"Патріоти Путіна": чого чекати Україні від групи Орбана в Європарламенті

19:45 Погляди
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Путіністка Валерія покинула РФ разом із чоловіком - тепер у братній країні 16909

Путіністка Валерія покинула РФ разом із чоловіком - тепер у "братній" країні

Вали звідси : Клару Новікову зацькували і видворяють із РФ 8924

"Вали звідси": Клару Новікову зацькували і видворяють із РФ

Виходить, ти брехала : російський актор наїхав на Софію Ротару 6621

"Виходить, ти брехала": російський актор "наїхав" на Софію Ротару

Окупанти знайшли спосіб швидко проникати за лінію фронту й атакувати позиції ЗСУ – Newsweek 4801

Окупанти знайшли спосіб швидко проникати за лінію фронту й атакувати позиції ЗСУ – Newsweek

Последние новости

22:08

Росія порушила повітряний простір країни НАТО: з'явилася реакція МЗС

22:00

Чоловік купив рибні консерви в магазині: те, що він знайшов всередині - гидко

21:25

У Севастополі горить база окупантів: "губернатор" придумав безглузду відмазку

21:11

Покарання до 2500 фунтів стерлінгів: чому в Британії штрафують за осу в машині

21:10

"Їй легко даси 33": 17-річна внучка Маслякова перебрала з пластикою - Мережа здивованаФото

НАТО триматиме Україну "у передбаннику", але щодо війни з Росією в Альянсі сталася зміна – ХараНАТО триматиме Україну «у передбаннику», але щодо війни з Росією в Альянсі сталася зміна – Хара
20:52

"Війна закінчується": Україна скорочує видатки на військові потреби

20:31

Будуть білосніжними: як відмити жовті плями на подушках без прання - топ-3 методи

20:19

Лукашенко розкукурікався про українську армію під боком: марить ескалацією

20:07

"Уже три роки": путініст Сергій Лазарєв розповів про свою обручку

Реклама
20:01

Окупанти хочуть перерізати забезпечення: в ЗСУ повідомили про нову небезпеку

19:55

Христина Соловій категорично висловилася про Машу Єфросиніну

19:51

Такого шторму вже давно не було: частину областей накривають шквали, град і грози

19:45

"Патріоти Путіна": чого чекати Україні від групи Орбана в Європарламентімнение

19:39

Щоб не отруїтись: стала відома точна тривалість зберігання вареної гречкиВидео

19:16

Сирський тиждень працював на Сході: повернувся з фронту з "новинами"

19:12

Дива не сталося: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек офіційно розлучилися - ЗМІ

19:02

Вечеря на всю сім'ю: елементарний рецепт запіканки із секретомВидео

18:43

Кохана Дантеса порушила обіцянку і розповіла про свої стосунки з артистом

18:38

В ОП натякнули, що відхилили "пропозицію" Орбана про мир із Росією

18:15

У Пентагоні відповіли, чи можлива відправка військових КНДР в Україну

Реклама
18:14

Чому в Україні Су-27 не в укриттях: аналітики розкрили справжню причину

18:12

Окупанти знайшли спосіб швидко проникати за лінію фронту й атакувати позиції ЗСУ – Newsweek

18:11

У Повітряних силах розповіли, коли пілоти почнуть виконувати завдання на F-16

18:08

США дадуть Україні зброю на 2,3 млрд доларів: що увійде в новий пакет допомоги

17:54

Росія влаштує полювання на F-16: відомий волонтер прогнозує "гаряче" літо

17:44

Повз не пролетить жодна: як зробити пастку для мух у домашніх умовахВидео

17:42

Чи можна молитись лежачи на ліжку: священник відповів, чи є це гріхомВидео

17:34

Графіки вимкнення світла на 3 липня: коли обмеження будуть більш жорсткими

17:31

Зміцнення української ППО: у США пояснили, на що може розраховувати Київ

17:19

Як прибрати дрібні подряпини на телефоні за 15 хвилин: від нового не відрізнити

17:04

Тест для чоловіків: довжина безіменного пальця розповість про вашу особистість

16:55

Втрати ворога великі: чим може обернутися для РФ наступ на Торецьк

16:52

Потужний вибух і величезний стовп диму: росіяни влупили КАБом по Харкову

16:49

Закриють небо над містами: у Defense Express заявили про передачу 24 винищувачів F-16

16:07

Будуть несподівані наслідки: які прикмети не можна порушувати 3 липня

16:00

РФ б'є по авіабазі ЗСУ, де можуть розгорнути F-16: у Reuters дізналися деталі

15:54

У Росії раптово помер популярний актор

15:53

Долежить аж до наступного врожаю: "золоті" правила, як зберігати свіжу картоплюВидео

15:51

27 тисяч до лав ЗСУ: у Мін'юсті озвучили, скільки ув'язнених можуть мобілізувати

15:40

Популярний український комік іде до ЗСУВидео

Реклама
15:30

Магніт для комах: кого найчастіше кусають комарі - просте поясненняВидео

15:20

Що означає "гріти чуба": мало хто знає справжнє значення висловуВидео

15:04

Поліція не видала: ексчоловік путіністки Сніжани Єгорової не зміг побачити дітей у Туреччині

14:35

"Подивіться, яке диво": Наталя Могилевська робить ще одну добру справу

14:29

"Припинення вогню" і глобальна угода: про що говорили Зеленський та ОрбанВидео

14:21

В Україні вдарить +37 градусів: де буде найсильніша спека

14:20

Навіщо Орбан приїхав до Києва?мнение

14:15

Зірки зійшлися: Еліна Світоліна показала фото з Девідом Бекхемом

14:14

Діє миттєво: автоінструктор назвав найкращий спосіб охолодити машину у спекуВидео

13:51

Вистоїмо "декілька тижнів": в Естонії видали заяву про війну із РФ

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти