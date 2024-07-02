"Війна закінчується": Україна скорочує видатки на військові потреби

Україна зменшує видатки на оборону через перехід на базовий сценарій війни. Радник президента відповів, чи вказує це на те, що війна закінчиться скоро.

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Україна за наступні три роки зменшить видатки на війну / Колаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ЗСУ

Видатки на безпеку та оборону в 2025 року становитимуть 2,2 трлн грн, у 2026 – 1,6 трлн грн, а в 2027 – 1,5 трлн грн. Член Національної інвестиційної ради та радник президента України з економічних питань до березня 2024 року Олег Устенко розповів в етері КИЇВ24, що держава зараз зменшує видатки на війну.

"Це базується на тому, що війна закінчується, а коли війна закінчується, точніше сказати, коли гаряча фаза війни закінчується, коли гарячої фази війни немає, то, вже і зрозуміло, що всі витрати на армію, на безпеку і оборону можуть бути зменшені. Якщо це не закінчується, то, відповідно, витрати залишатимуться на високому рівні. Але зараз – це те, що називається "базовий сценарій". От в базовому сценарії передбачається, що витрати будуть зменшені", – зазначив Устенко.

Крім цього ексрадник президента прокоментував бюджетну декларацію, що закладається. Там вже прослідковується економічне зростання, яке рухається більш високими темпами.

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"Знову ж таки, чому йде більш високими темпами економічне зростання, порівняно з теперішніми роками, тому що у поствоєнний період часу можна очікувати більше зростання, іде зменшення дефіциту державного бюджету. Тобто там змінюються взагалі всі параметри", – додав він.

Хто такий Олег Устенко? Олег Устенко — український економіст. Радник Президента України з 28 травня 2019 по 30 березня 2024 року. Член наглядової ради Міжнародного Фонду Блейзера. Здійснені ним фінансово-економічні дослідження та розробки сфокусовані на країнах з ринками, що розвиваються. Країни СНД та Україна представляють його основний інтерес, пише Вікіпедія.

Економічна ситуація в Україні - що відомо

Нагадаємо, в українському бюджеті на 2024 рік є величезна "діра" і її розмір становить 37 мільярдів доларів. Україна шукає кошти і можливості, які допоможуть перекрити цю "дірку". Одним з варіантів є конфіскація російських активів на Заході.

Раніше стало відомо, що в України є місяць, щоб уникнути дефолту. Міжнародний валютний фонд прагне до того, щоб Україна домовилася про списання боргу, але за час, що залишився, угода малоймовірна.

Напередодні ЗМІ заявляли, що в Україні чиновники готують підвищення основних податкових ставок - ПДВ і ПДФО. Причому таке підвищення нібито може відбутися вже в липні нинішнього року.

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