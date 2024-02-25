У держбюджеті України є "діра" в 37 млрд дол.: прем'єр сказав, як її перекриють

Україна розраховує на російські активи, які були заморожені на Заході.

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Шмигаль розповів, як перекриватимуть "дірку" в бюджеті / Колаж: Главред, фото: з відкритих джерел, скріншот з відео

В українському бюджеті на 2024 рік є величезна "діра" і її розмір становить 37 мільярдів доларів. Про це заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль під час форум "Україна. Рік 2024".

Україна шукає кошти і можливості, які допоможуть перекрити цю "дірку". Одним з варіантів є конфіскація російських активів на Заході і передача їх Україні.

"Це безпосередньо пов'язано із забезпеченням фінансових ресурсів. 300+ млрд "російських" доларів на Заході - неймовірний ресурс для нашої фінансової стабільності", - сказав Шмигаль. відео дня

Денис Шмигаль Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на пост глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації. До державної служби працював топменеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова - ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Держбюджет-2024

Кабмін у березні запропонував Раді збільшити "військовий" бюджет на півмільярда гривень. Зокрема, глава уряду Денис Шмигаль закликав підняти витрати на оборону на 537 мільярдів гривень.

15 вересня Кабмін затвердив проект бюджету на 2024-й рік. У документі, який уряд подав у Раду, зазначено, що доходи загального фонду бюджету плануються на рівні 1,56 трлн. грн, а витрати повинні скласти 3,11 трлн. грн. Граничний дефіцит прогнозується на рівні 1,53 трлн. грн.

Поправки в закон Про державний бюджет свідчать про те, що вперше в історії України видатки загального бюджету перевищать 3,39 трлн. грн, а дефіцит становитиме понад 2 трлн. грн.

9 листопада Верховна Рада ухвалила Бюджет на 2024 рік. Проект держбюджету на 2024 рік в цілому підтримали 276 депутатів. Вже 28 листопада Зеленський підписав бюджет на 2024 рік.

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