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Українцям хочуть підвищити податки: скільки доведеться платити - ЗМІ

Дмитро Відоменко
26 червня 2024, 11:55
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В Україні готують підвищення основних податкових ставок, повідомляють ЗМІ. Мова нібито піде про підвищення ПДВ і ПДФО (причому вже в липні).
Купюри, податки
Податки в Україні хочуть підвищити - ЗМІ розповіли, якими будуть ставки ПДВ і ПДФО / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і УНІАН

В Україні чиновники готують підвищення основних податкових ставок - ПДВ і ПДФО (через військовий збір). Про це йдеться в матеріалі порталу "Обозреватель".

Причому таке підвищення нібито може відбутися вже в липні нинішнього року. Як кажуть експерти - для того, щоб перекрити дефіцит у 400 млрд грн, необхідно підвищити основні податки.

Очікується, що ставка військового збору має збільшитися з 1,5 до 5%. Фактично це збільшить податок на доходи фізичних осіб, оскільки цей збір було запроваджено як доповнення зазначеного податку (є прогноз, що таке підвищення може принести бюджету близько 94 млрд грн).

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У Кабміні планують підвищити і податок на додану вартість - зараз ставка перебуває на рівні 20%.

"Точне рішення, на яку суму потрібно підвищити податок, поки що не ухвалили. Або на 2%, або на 3%. Не менше", - каже співрозмовник журналістів в уряді. Очікується, що цей захід принесе додатково до 120 млрд грн. Далі - прогнозується, що підвищення і ПДВ, і військового збору дадуть понад 200 млрд грн.

Також очікуються додаткові надходження і в разі економічного бронювання від мобілізації. Окремі урядовці вважають, що якщо його процедури максимально спростити і дозволити брати участь ФОПам, то результат може принести до бюджету якраз близько 400 млрд грн.

Що таке ПДВ?

Податок на додану вартість (ПДВ) - непрямий податок, форма вилучення до бюджету держави частини доданої вартості товару, роботи або послуги, що створюється в процесі виробництва товарів, робіт і послуг, повідомляє "Вікіпедія".

Податок 18% на перекази з картки на картку

27 грудня 2023 року Кабінет міністрів України затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. Таким чином українська влада виконала одне із зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.

Директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін заявив про те, що "Національна стратегія доходів" передбачає запровадження податків з переказів українських громадян з банківської картки на картку за ставкою 18%. Ця інформація надзвичайно обурила українців.

У самій Національній стратегії прямо говориться, що всі доходи фізичних осіб, отримані за межами підприємницької діяльності, крім прямо передбачених Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом.

Щоправда, трохи пізніше нардеп Данило Гетманцев таку ініціативу категорично спростував.

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податки ПДВ військовий збір
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