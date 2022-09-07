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Війна закінчується: експерт спрогнозував терміни виведення військ РФ з України

7 вересня 2022, 18:38

За оптимістичним сценарієм Росія почне виводити свої війська з території України в 2023 році, не виключив Віктор Андрусів.

силовики, армія, військові
Спрогнозовані терміни закінчення війни в Україні / Reuters

Війна з Росією може завершитися вже в 2023 році, заявив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.

За оптимістичним сценарієм Росія почне виводити свої війська з території України навесні і заявить про переговорний процес, при цьому мирні переговори можуть завершитися орієнтовно в травні. Такий прогноз він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Експерт не виключив, що вже навесні можна буде побачити багато "жестів доброї волі" і початок переговорного процесу.

"Це буде супроводжуватися припиненням бойових дій і виведенням російських військ з цілого ряду окупованих територій. Мирні переговори завершаться орієнтовно в травні. Формула буде приблизно така: Росія відмовиться від вимог денацифікації і відвоювання території Донбасу, візьме на себе обов'язки відновлювати Україну при знятих санкціях", - пише він.

Разом з тим виконавчий директор Українського інституту майбутнього вважає, що Україна може взяти на себе зобов'язання відмовитися від вступу в НАТО, при цьому доля Донбасу і Крим не буде обговорюватися.

"Основною умовою цього сценарію є нанесення значної шкоди російському експорту нафти санкціями, які стартують в грудні. у тому числі при зміні позиції Індії та Китаю щодо закупівлі російських енергоресурсів. Якщо в січні він побачить, що фінансові перспективи його на межі банкрутства, ведення війни почне втрачати сенс", - вважає він.

Андусів прогнозує, що за песимістичним сценарієм Китай та Індія підтримають РФ, що дозволить Путіну максимально накопичити нові сили, які він кине в бій у березені-квітні.

"Ці сили не зможуть показати результат, але інтенсивні бої триватимуть до липня-серпня, поки не повториться ситуація цього року. Тоді доведеться робити жести доброї волі і сідати за стіл переговорів, які завершаться орієнтовно в жовтні", — додав він.

Війна РФ з Україною: прогнози завершення

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, не буде тривати роками, але і швидкої перемоги теж не слід чекати.

Він додав, що Україна повинна зробити так, щоб у Росії не було ніякого бажання атакувати нашу державу знову.

Нагадаємо, радник ОП Олексій Арестович заявив, що контрнаступ ЗСУ на півдні нашої країни може розтягнутися на дуже тривалий термін. Він підкреслив, що головне для ЗСУ на півдні – не наземний наступ, а удари HIMARS.

Інші новини:

війна в Україні війна Росії та України Віктор Андрусів
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