Війна в Україні: Зеленський заявив, що переговори не прості й приємні, але вони необхідні

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський продовжує переговорний процес з президентами, прем'єр-міністрами, політиками з багатьох країн, щоби ті тиснули на Росію, яка розв'язала війну проти України.

Про це сказав глава держави в нічному відеозверненні 20 березня.

За його словами, в суботу, 19 березня, він переговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Говорив з президентом Франції Макроном. Про нашу взаємодію. Про пошук рішення для миру, для звільнення наших територій. Для порятунку наших людей", - сказав Зеленський.

Він додав, що "переговори не прості й приємні", але вони необхідні.

"Тому що це - про життя. Україна завжди шукала мирне рішення. Тим більше ми зацікавлені у мирі зараз. Тому що це ми рахуємо кожного вбитого. Тому що це для нас важливо - кожна зруйнована сім'я, кожен зруйнований будинок. Тому що ми – українці, і для нас людина – безцінна", - сказав Зеленський.

Переговори Росії та України

19 березня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що переговори України та Росії щодо війни можуть тривати кілька тижнів. Однак є ознаки того, що позиція Москви в переговорах "стала адекватнішою".

Британський міністр закордонних справ Ліз Трас заявила, що Росія використовує переговори щодо врегулювання конфлікту з Україною для того, щоби провести перегрупування військ. За її словами, країна, яка налаштована на діалог, не буде бомбити мирне населення без розбору в день діалогу. Трас зазначила, що немає жодного серйозного виведення російських військ з території Української держави або ж вагомих пропозицій.

Інші новини: