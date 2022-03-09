Війна в Україні: ЗСУ випалюють агресора по всіх фронтах, а в армію РФ почали мобілізувати студентів

ВСУ / УНІАН

Сьогодні розпочалася чотирнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню.

Так, згідно з оперативною інформацією від Генштабу ЗСУ станом на 6 березня, серед особового складу окупаційних військ поширюються панічні настрої через величезні втрати в живій силі і техніці в той час, як угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію в межах певних операційних зон.

На Північному і північно-західному напрямках триває ведення бойових дій у Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, йде оборона міста Чернігова.

Угруповання сил і засобів оборони Києва відбиває наступ противника, завдає вогневого ураження його наступальним угрупованням і стійко утримує певні рубежі.

На південному напрямку оперативні угруповання сил оборони здійснюють прикриття державного кордону і морського узбережжя, охорону і оборону аеродромів і об'єктів критичної інфраструктури.

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В інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію і виконують завдання територіальної оборони.

Обстановка в небі

Повітряні Сили ЗС України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об'єктів інфраструктури України та угруповань військ.

Військових Росії вже не вистачає

За наявною інформацією в ЗСУ, у зв'язку з численними втратами особового складу, противник продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів на тимчасово окупованій території АР Крим, Краснодарському краї та окремих районів Донецької та Луганської областей; активізував діяльність з набору добровольців для війни на території України.

читайте такожПутін не знає, що програв війну - BellingcatКрім того, зафіксовані випадки відрахування юнаків призовного віку з вузів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників, повідомили в Генштабі.

Окупантами не виключається можливість залучення до війни з Україною військовослужбовців невизнаної придністровсько-Молдавської Республіки в кількості до 800 осіб, проте морально-психологічний стан даного особового складу залишається на низькому рівні.

Пропаганда і порушення міжнародного права

У Бердянську ворог почав поширювати пропагандистські матеріали, спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва нашої держави.

читайте такожКількість жертв серед цивільного населення України перевалила за тисячу: в ООН назвали сумні цифриУ населених пунктах Чернігівської області, тимчасово зайнятих російськими військами, ворог в порушення норм міжнародного гуманітарного права продовжує приховувати озброєння і військову техніку серед житлових будинків і в приміщеннях сільськогосподарських об'єктів. Використовує мережу лікувальних закладів для надання медичної допомоги пораненому особовому складу.

У Херсонській області виявлено, що військовослужбовці ЗС РФ, переодягнені в цивільний одяг, висувалися в напрямку міста Миколаєва.

Раніше повідомлялося, що російський агресор продовжує зосереджувати зусилля на захопленні великих міст, створенні сухопутного коридору між СОТ АР Крим і частиною РФ, і виходом на кордони Луганської та Донецької області.

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