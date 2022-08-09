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Війна в Україні може закінчитися до кінця року: Жданов назвав головну умову

9 серпня 2022, 19:36

Гаряча фаза війни може закінчитися цього року, якщо у ЗСУ буде достатньо зброї.

Олег Жданов
Україна може закінчити війну до кінця року, але потрібно багато зброї / Колаж фото УНІАН

Війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, може закінчитися вже до кінця цього року. Гаряча фаза бойових дій не затягнеться на наступний рік, якщо в України буде достатньо зброї. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє ТСН.uа.

Він також зазначив, що через нестачу зброї на полі бою зараз керує не Україна.

"Питання в тому, хто керує цією війною. Ми розуміємо, що не ми. Якби у нас була зброя, ми б вже давно вирішили це питання. А оскільки зброю нам надають наші партнери, то головним режисером цієї війни вони і є. Якщо зброя буде надана своєчасно, то ми можемо закінчити головну фазу гарячої війни до кінця року. Якщо зброя буде надходити повільно, то війна може продовжитися на наступний рік", - сказав Жданов.

Нагадаємо, радник глави Jфісу президента Олексій Арестович заявив, що Україні катастрофічно не вистачає важкого озброєння, яке необхідне для захисту і звільнення наших територій. Бійці ЗСУ воюють на лінії фронту протяжністю близько 1300 км. Арестович заявив, що з такою кількістю зброї ми можемо "не впоратися".

Нещодавно стало відомо про те, що Україна вже отримала потужні ракети з дальністю 200-300 км. Захисники України вже навіть двічі вдарили такими ракетами - по російським загарбникам в Мелітополі і аеродрому в Новофедорівці в окупованому Криму.

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війна в Україні російське вторгнення
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