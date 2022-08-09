Різанина під Мелітополем: партизани атакували членів комісії з підготовки "референдуму"

У Мелітополі атакували колаборанток / Фото УНІАН

У захопленому окупантами РФ Мелітопольському районі Запорізькій області партизани влаштували акцію відплати по відношенню до зрадників, які беруть участь у підготовці проросійського "референдуму".

У ніч з 7 на 8 серпня двох колаборанток з Михайлівського району, що входили в "комісію з підготовки референдуму", підрізали партизани, повідомляє РІА Мелітополь.

Окупанти РФ відреагували буденно - вони призначили винуватця, схопивши на вулиці першого-ліпшого, назвавши його "учасником АТО".

"За словами місцевих жителів, їх там було дві. Подейкують, що одна з колаборанток вирушила на концерт Кобзона, але ця інформація вимагає перевірки", - повідомляє видання.

Раніше повідомлялося про те, що в районі аеродрому захопленого РФ Мелітополя Запорізької області прогриміли вибухи.

Про вибухи біля місцевого аеродрому розповіли очевидці.

Звук сильного вибуху чули практично в кожному районі міста та сусідніх довколишніх селах.

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