Різанина під Мелітополем: партизани атакували членів комісії з підготовки "референдуму"

Окупанти РФ призначили винуватця, схопивши на вулиці першого-ліпшого, назвавши його "учасником АТО".
У захопленому окупантами РФ Мелітопольському районі Запорізькій області партизани влаштували акцію відплати по відношенню до зрадників, які беруть участь у підготовці проросійського "референдуму".
У ніч з 7 на 8 серпня двох колаборанток з Михайлівського району, що входили в "комісію з підготовки референдуму", підрізали партизани, повідомляє РІА Мелітополь.
Окупанти РФ відреагували буденно - вони призначили винуватця, схопивши на вулиці першого-ліпшого, назвавши його "учасником АТО".
"За словами місцевих жителів, їх там було дві. Подейкують, що одна з колаборанток вирушила на концерт Кобзона, але ця інформація вимагає перевірки", - повідомляє видання.
Раніше повідомлялося про те, що в районі аеродрому захопленого РФ Мелітополя Запорізької області прогриміли вибухи.
Про вибухи біля місцевого аеродрому розповіли очевидці.
Звук сильного вибуху чули практично в кожному районі міста та сусідніх довколишніх селах.
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