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"Ми не впораємося": Україні катастрофічно не вистачає зброї - Арестович

3 серпня 2022, 10:47

Українським захисникам треба воювати на на лінії фронту протяжністю близько 1300 км.

украинские военные арестович
Україні не вистачає зброї / Колаж фото Генштаб ЗСУ, Офіс президента

Українським військовим катастрофічно не вистачає важкого озброєння, яке необхідне для захисту та звільнення наших територій від російських окупантів, яких відправив сюди Путін. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Rzeczpospolita.

Нашим захисникам доводиться воювати на лінії фронту протяжністю близько 1300 км. До того ж необхідно убезпечити 2600 км кордону.

"Для повноцінного та ефективного наступу нам не вистачає важкої техніки. Потрібно розуміти, що це не локальна війна – це найбільша континентальна війна з 1945 року. А з такою кількістю зброї ми не впораємося", – заявив Арестович.

Він додав, що українці вже "могли бути у Владивостоці", якби кожна країна Європи допомагала Україні з такою рішучістю, як Польща.

Нагадаємо, Іспанія відмовилась постачати Україні танки Leopard. Причиною називають їх "непридатний для використання стан" та стверджують, що танки нібито "небезпечні для людей".

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Сполучені Штати Америки та інші західні союзники мають необхідну зброю, яку могли б передати Україні. Проте вони не передають дуже велику її кількість, адже хвилюються і про свою власну безпеку. Вони не хочуть знижувати власну захищеність.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення постачання зброї Олексій Арестович
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