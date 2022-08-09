"Кремлю приготуватися": Арестович відреагував на удар по Криму

Арестович відреагував на вибухи в Криму / колаж фото Олексій Арестович, скріншот

Українські військові потужно вдарили по базі окупантів в анексованому Криму. Радник глави офісу президента Олексій Арестович вже відреагував на це і натякнув на те, що Кремлю потрібно починати боятися. Пост він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Він пожартував, заявляючи, що окупанти "самі себе погублять".

"Російська звичка палити біля бавовні зрештою їх погубить. Що характерно - за алфавітом йдуть: Б-Білгород, В-Воронеж, К-Курськ, К-Крим. К-Кремлю приготуватися?"- написав Арестович.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Також нагадаємо, що Україна вже отримала потужні ракети з дальністю 200-300 км. Захисники України вже навіть двічі вдарили такими ракетами-по російським загарбникам в Мелітополі і аеродрому в Новофедорівці в окупованому Криму.

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