"Війна в окопах не дасть перемоги": в Генштабі назвали умову успіху ЗСУ

Оборона повинна бути активною, тому українські військові повинні проводити наступальні дії на окремих ділянках, вважає генерал Тарнавський.

У Генштабі назвали умову успіху ЗСУ/ 93 ОМПБр Холодний Яр, 59 ОМПБр ім. Якова Гандзюка

Україна повинна постійно проводити наступальні дії на окремих ділянках, щоб ефективно оборонятися від російських загарбників. Сидячи в окопах не вийде здобути перемогу у війні.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Він наголошує на тому, що оборона повинна бути активною.

"Оборона повинна бути активна. Щоб мати успіх, потрібно повсякчас на окремих ділянках проводити наступальні дії. Так, вони короткочасні, в порівнянні з наступом військ, вони не значні, але це повинно бути. Війною в окопах ми перемоги не здобудемо", – сказав він.

Він наголосив, що проведення таких наступальних дій дозволить українським військовим краще вивчити ворога, виявити його сильні та слабкі сторони.

"Потрібно постійно навчатися й самим. У першу чергу, досконало володіти зброєю і вражати ціль з першого пострілу, маневрувати та моделювати ситуації. Адже війна – це хитрість помножена на навченість особового складу. Командири ввірених мені з’єднань, частин та підрозділів це розуміють і реалізовують на своїх напрямках", – зазначає Тарнавський.

Нагадаємо, західні країни загалом пообіцяли надати Києву 321 важкий танк. Саме на таку кількість одиниць уже були офіційні підтвердження від низки країн, заявив посол України у Франції Вадим Омельченко.

Раніше секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що немає ніяких застережень для українських сил щодо завдання ударів по військових цілях на території країни-агресорки Росії. Українські військові можуть це робити.

Читайте також: