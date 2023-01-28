"Немає ніяких застережень": Данілов заявив, що Україна може бити по військових цілях на території РФ

Якщо будуть удари, вони спрямовуватимуться тільки на військові об’єкти, які мають відношення до подій на фронті. Україна не битиме по інфраструктурі.

Данілов заявив, що Україна може бити по військових цілях на території РФ/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН

Немає ніяких застережень для українських сил щодо завдання ударів по військових цілях на території країни-агресорки Росії. Українські військові можуть це робити.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов, пише "Радіо Свобода". Таким чином він відповів на запитання журналістів, чи може Україна отримати дозвіл, щоб застосовувати уже отримані озброєння від країн-партнерів для завдання превентивних ударів по військових цілях на території РФ.

"Те, що стосується військових цілей на території Росії, у нас немає ніяких застережень. Я не розумію, звідки з’являються такі дані, що ми не можемо влучати саме по військових цілях", – заявив Данілов.

Він наголосив, що українські військові точно не будуть діяти так, як російські окупанти. Якщо удари будуть, то тільки по російських військових об’єктах, а не по інфраструктурі.

"Ми – не росіяни і ми не знищуємо об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, дитсадки, школи. Якщо ми будемо працювати, то це будуть тільки військові об’єкти, які безпосередньо мають відношення до тих процесів, які відбуваються на фронті", – сказав секретар РНБО.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що станом на сьогодні важко передбачити можливі терміни завершення війни в Україні, попереду ще складна робота на фронті. Але переломний момент у війні уже пройдений. У той же час секретар РНБО попередив, що попереду на Україну чекає кілька важких місяців.

Також Данілов зазначав, що до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого армія країни-агресорки Росії може активізувати бойові дії і перейти у повномасштабний наступ. Окупанти можуть зосередитися на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.

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