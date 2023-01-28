"Немає ніяких застережень": Данілов заявив, що Україна може бити по військових цілях на території РФ

Немає ніяких застережень для українських сил щодо завдання ударів по військових цілях на території країни-агресорки Росії. Українські військові можуть це робити.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов, пише "Радіо Свобода". Таким чином він відповів на запитання журналістів, чи може Україна отримати дозвіл, щоб застосовувати уже отримані озброєння від країн-партнерів для завдання превентивних ударів по військових цілях на території РФ.
"Те, що стосується військових цілей на території Росії, у нас немає ніяких застережень. Я не розумію, звідки з’являються такі дані, що ми не можемо влучати саме по військових цілях", – заявив Данілов.
Він наголосив, що українські військові точно не будуть діяти так, як російські окупанти. Якщо удари будуть, то тільки по російських військових об’єктах, а не по інфраструктурі.
"Ми – не росіяни і ми не знищуємо об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, дитсадки, школи. Якщо ми будемо працювати, то це будуть тільки військові об’єкти, які безпосередньо мають відношення до тих процесів, які відбуваються на фронті", – сказав секретар РНБО.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що станом на сьогодні важко передбачити можливі терміни завершення війни в Україні, попереду ще складна робота на фронті. Але переломний момент у війні уже пройдений. У той же час секретар РНБО попередив, що попереду на Україну чекає кілька важких місяців.
Також Данілов зазначав, що до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого армія країни-агресорки Росії може активізувати бойові дії і перейти у повномасштабний наступ. Окупанти можуть зосередитися на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.
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