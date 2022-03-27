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Війна Росії проти України: "друга армія світу" обмінює паливо і провізію на алкоголь

27 березня 2022, 08:05

Ворог несе важкі втрати. В окупованому Криму в медустанови міста Севастополя приїжджають в середньому від 50 до 100 поранених.

Російські військові в Маріуполі 24.02.2022
Окупанти продовжують тероризувати і залякувати місцеве населення / Фото Reuters

Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти України, хоча і несуть при цьому важкі втрати.

Як повідомили вранці 27 березня в Генштабі Збройних сил України, на тимчасово окупованій території Криму щодня в медустанови міста Севастополя приїжджають в середньому від 50 до 100 поранених. Морально-психологічний стан військ противника залишається низьким.

"По шляхах пересування російських військових колон на території Республіки Білорусь спостерігається безліч фактів продажу військовослужбовцями палива і провізії, обмін їх на алкогольні напої", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що російські окупанти продовжують тероризувати і залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях. Багато випадків розкрадання, крадіжки людей і майна.

Втрати Росії у війні проти України

У Донецькій та Луганській областях угруповання Об’єднаних сил відбили 7 атак противника. Українські воїни знищили 8 танків, 8 одиниць бронетанків і 3 ворожі машини, один міномет. Уточнюються втрати загарбників у живій силі.

Військово-повітряні сили ЗСУ за минулу добу збили один літак, 12 БПЛА різних типів і дві крилаті ракети.

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Як повідомляв Главред, раніше в Генштабі повідомили, що Росія відводить нызку своїх окупаційних підрозділів в район Чорнобиля, а після - в Білорусь з метою відновлення сил після того, як вони зазнали великих втрат. Надалі ворог може здійснити спробу блокади Києва з південно-західного напрямку.

У свою чергу, радник глави Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що російські окупанти втратили надії на те, що їм вдасться захопити Київ, Харків, Одесу або інші великі міста України. Армія РФ надалі планує зосередити сили на Донбасі.

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