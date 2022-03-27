Ганьба військової справи: британський генерал назвав серйозні помилки Путіна в Україні

Путін занадто повірив власній пропаганді / Фото Reuters

Вторгнення Росії в Україну було приречено на провал через низку помилок, які були закладені ще в самому плані президента країни-агресора РФ Володимира Путіна, не кажучи вже про хід бойових дій.

Господар Кремля занадто повірив власній пропаганді, що його армія сучасна, добре навчена, озброєна та здатна на швидкий блискавичний удар по Україні. Таку думку озвучив ексначальник Генерального штабу Великої Британії генерал Річард Даннатт в колонці для The Daily Mail.

За його словами, у Росії є серйозні проблеми в трьох основних елементах бойової потужності - плані наступу, бойовій техніці та живій силі.

Помилка Путіна №1

Стратегія тристороннього наступу російських військ – на південь з Білорусі до Києва, на північ з Криму на Донбас і загальна атака на захід - занадто складна і вимагає забезпечення ресурсами. Швидке переміщення живої сили вимагало підтримки і скоординованих дій з повітря. Але цього не сталося через неузгодженість дій російських сухопутних і повітряних військ.

Помилка Путіна №2

Серйозна проблема росіян - логістичний збій.

Справа в тому, що старі російські танки легко підриваються сучасною протитанковою зброєю, але через проблеми в логістиці було неможливо забезпечувати ремонт бойової техніки, підвезення палива тощо. Внаслідок багато одиниць російської техніки просто кинули на поле бою.

Помилка Путіна №3

Агресор прорахувався в тому, що окупанти очікували в Україні легку прогулянку. Однак реальність виявилася не настільки позитивною. Здатність і порив українців захищати свою землю від загарбника шокувала і деморалізувала окупантів. Це змушувало вищий офіцерський склад йти в бій поруч із солдатами, що призвело до знищення великої кількості вищого військового керівництва – генералів і полковників.

"Українці, попри чисельну перевагу ворога, набагато більш мотивовані й винахідливі. Як кадрові військові, так і загони добровольців продемонстрували рішучість і відданість, які увійдуть у військову історію", - зазначає Даннатт.

За його словами, дії російських військових були більшою мірою жалюгідними - справжньою ганьбою військової справи.

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Британський генерал вважає, що великі батальйони Росії все ж таки можуть знищити свого меншого противника, але дуже високою ціною, посиливши обстріли мирних міст до можливого повного знищення

При цьому кожен день, який вдається стримувати російський наступ, дає шанс українській дипломатії, зокрема, президенту Володимиру Зеленському, домогтися успіху в переговорному процесі.

Як повідомляв Главред, російські окупанти втратили надії на те, що їм вдасться захопити Київ, Харків, Одесу або інші великі міста України. Армія РФ надалі планує зосередити сили на Донбасі. Таку заяву зробив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

Він вважає, що війська РФ намагатимуться розширити території "Л/ДНР" до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

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