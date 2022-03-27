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Чому Росії так важливо захопити Маріуполь: названо чотири причини

27 березня 2022, 05:54

У разі перемоги в Маріуполі для російських військ відкриються три нових можливості для наступу.

Маріуполь
Маріуполь з 3 березня блокують російські окупанти / Фото Reuters

Маріуполь понад три тижні перебуває в блокаді та щодня страждає від російських бомбардувань з повітря і наступу військ окупанта на суші. Місто фактично зрівняли з землею, рахунок загиблих мирних жителів йде на тисячі. Але українські захисники все одно протистоять ворогу.

Видання BBC назвало чотири причини, чому Росії так необхідно захопити Маріуполь.

Причина №1. Забезпечення сухопутного коридору між анексованим Кримом і Донбасом.

Захоплення Маріуполя дозволить Росії створити коридор між захопленим в 2014 році півостровом і окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Генерал Річард Берронс, колишній командувач Об'єднаними силами Великої Британії, каже, що захоплення Маріуполя є життєво важливим для військових дій Росії.

"Коли росіяни відчують, що вони успішно завершили цю битву, вони завершать будівництво сухопутного моста з Росії в Крим і розцінять це як великий стратегічний успіх", - зазначив він.

Якщо Маріуполь буде захоплений, Росія також отримає повний контроль над понад 80% Чорноморського узбережжя України, перекривши її морську торгівлю.

У разі перемоги в Маріуполі для російських військ відкриються три нові можливості для наступу - оточення українських військ, що воюють на лінії розмежування з ОРДЛО; похід на Одесу або похід на Дніпро.

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Фото bbc.com

Причина №2. Удар по економіці України.

Маріуполь - стратегічно важливий морський порт у Чорноморському регіоні. У місті розташований великий металургійний завод. У мирний час головні статті експорту з порту міста – сталь, вугілля і кукурудза. Втрата Маріуполя стане серйозним ударом по економіці України.

Причина №3. Дискредитація батальйону Азов в пропагандистських цілях.

Маріуполь захищає від російських загарбників зокрема і батальйон Азов, бійцями якого російська пропаганда лякає своїх громадян.

"Попри те, що вони складають найменшу частину українських військових сил, це було корисним інструментом пропаганди для Москви, що дає їй привід розповісти населенню Росії, що молоді люди, яких вона відправила воювати в Україну, знаходяться там, щоби позбавити свого сусіда від неонацистів", – пише автор статті.

Якщо війська РФ зможуть захопити бійців бригади Азов, вони імовірно спробують використовувати їх у своїх пропагандистських цілях.

Зазначимо, саме бажанням ліквідувати батальйон Азов Росія виправдовує свої військові злочини в Маріуполі. Зокрема, бомбардування дитячої лікарні та пологового будинку у місті міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров пояснив тим, що "пологовий будинок давно захоплений батальйоном Азов та іншими радикалами".

Причина №4. Підвищення морального духу військ і населення РФ.

Захоплення Маріуполя, якщо воно відбудеться, матиме психологічне значення для обох сторін у війні.

Зокрема, господар Кремля Володимир Путін зможе говорити про відновлення "історичної справедливості". Він вважає, що українське узбережжя Чорного моря нібито належить "Новоросії" – історичній території в межах Російської імперії.

"Перемога Росії в Маріуполі дозволила б Кремлю показати населенню через контрольовані державою засоби масової інформації, що Росія досягає своїх цілей і домагається прогресу", - йдеться у статті.

Для українців же втрата міста стала б серйозним ударом. Адже він має велике стратегічне значення для оборони всієї країни.

Блокада Маріуполя

З 3 березня місто блокують російські окупанти. Маріуполь щодня переживає артилерійські обстріли та авіанальоти. Лише 15 березня російська армія здійснила на місто 22 авіанальоти, в результаті яких скинула 100 бомб.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя й смерті. Все більше людей гинуть від голоду.

Кількість загиблих у Маріуполі станом на 13 березня склала 2 358 осіб. Однак представники місцевої влади вважають, що в місті вже можуть бути десятки тисяч жертв. Людей ховають у братських могилах прямо в центрі міста.

Людей ховають у братських могилах прямо у центрі Маріуполя / Фото Reuters

Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

16 березня російська авіація скинула бомбу на драматичний театр у місті Маріуполь. За даними очевидців, після бомбардування росіянами театру, в підвалі якого переховувалися сотні людей, загинули близько трьохсот городян.

Нещодавно окупанти дозволили виїжджати з міста місцевим жителям на власних авто. Однак, колони часто обстрілюють. За словами президента Зеленського, в місті ще перебувають понад 100 тисяч українців.

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що Франція спільно з Туреччиною та Грецією має намір провести "виняткову гуманітарну операцію" в блокадному Маріуполі тавивезти з міста всіх жителів Маріуполя, які захочуть виїхати.

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