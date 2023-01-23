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"Війна припиниться відразу": Маломуж розповів, що може зупинити Путіна

23 січня 2023, 12:52
Росії буде складно буде вести затяжну війну на території України, вважає Микола Маломуж.
Володимир Путін, Микола Маломуж
Володимир Путін, Микола Маломуж / сайт Кремля, Главред

У Росії немає великого потенціалу, щоб вести затяжну війну на території України.

Під час чату на Главреді колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж зазначив, що РФ не зможе підтримувати бойові дії протягом тривалого часу.

"Адже одна справа - захищати свої території, свою землю, а інша – вести окупаційну війну. Через те, що у неї досить обмежені ресурси, їй складно буде вести затяжну війну на території України", - пояснив Маломуж.

Також він вказав на інший момент - у росіян немає мотивації воювати.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – Український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

"Більшість російських військових усвідомлює, що вони ведуть агресивну війну проти мирного населення. Путін просто не може здобути перемогу в цій війні. І я думаю, що війна припиниться відразу, як ми вийдемо на кордони нашої держави. Резервів, щоб далі проводити наступальну операцію, у Путіна не буде, мотивації у росіян – тим більше. Тоді буде загальне падіння бойового духу, перш за все серед військовослужбовців – вони ж бачать, що перспектив немає, а війна неправедна", - зазначив Маломуж.

За його словами, для цього в найближчі місяці нам потрібно провести дуже потужні дії зі звільнення територій.

"Зараз це надзвичайно актуально, поки Путін не підтягнув додаткові резерви і не озброїв їх, тому що це призведе до більш затяжних процесів. Так що найближчі п'ять місяців - це наш час", - підсумував експерт.

Нагадаємо, нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що залежно від результатів запланованого РФ на весну і початок літа наступу, буде залежати результат війни.

"Весна і початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії і Путіна", - підкреслив він.

До слова, Головне управління розвідки Міноборони України не змінило своїх прогнозів щодо завершення війни. Бойові дії мають завершитися у 2023 році перемогою ЗСУ.

"Ті оцінки, які давалися (українською розвідкою) залишаються незмінними. Є завдання і, незважаючи на їх складність, великою ціною українці звільняють свої території", - зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Микола Маломуж
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