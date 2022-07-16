Удари HIMARS і "штурм": в ОП розкрили сценарій звільнення півдня України

ЗСУ готуються звільняти Херсонщину / УНІАН

В Херсонської області знаходиться 15-тисячний контингент російських окупаційних військ, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Як підкреслив він в ефірі Youtube-каналу російського правозахисника Марка Фейгіна, ворог організував укріплення і замінував підходи до них.

За словами радника голови ОП, ЗСУ за допомогою американських далекобійних РСЗВ завдаватимуть вогневого ураження окупантам. Зокрема - знищуватимуть склади постачання і командні пункти РФ.

Після цього українські захисники перейдуть до етапу зачистки захопленої РФ території Херсонської області, каже він.

Арестович додав, що після масованих ударів в тил російські війська "розбіжаться", і штурмувати їх укріплення не доведеться.

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Раніше повідомлялося про те, що в окупованому РФ Херсоні горить ворожий склад і зона розміщення російських військ.

Крім того, в Херсоні на головного "гауляйтера Сальдо" було скоєно замах, але він вижив.

Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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