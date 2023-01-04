"Контузія без наслідків": Гіркін жорстко обізвав Рогозіна після поранення у Донецьку

Рогозін вирішив передати Еммануелю Макрону уламок зі свого хребта.

Гіркін жорстко обізвав Рогозіна / Колаж фото скріншот з відео

Колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін під час святкування свого дня народження опинився прямо в епіцентрі "прильоту" по ресторану в Донецьку. Рогозін навіть отримав контузію, а також був поранений, але все ж вижив. Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) жорстко обізвав російського політика після того, як той вирішив передавати президенту Франції Еммануелю Макрону осколок зі свого хребта.

Гіркін переконаний, що контузія не допомогла Рогозіну стати кращим - "був дурнем, ним і залишився". Він також не виключив, що після цієї контузії політик міг стати "повністю неадекватним".

"Кажуть, що іноді (рідко, але буває) після сильної контузії або сильного струсу людина стає розумнішою. Типу, якісь "пробки" в мізках вибиває ... Набагато частіше, на жаль, наслідки для мозку негативні - аж до часткової або повної неадекватності. Однак у випадку Дмитра Олеговича можна констатувати, що для нього контузія пройшла без наслідків - як був марнославним дурнем, так ним і залишився", - написав Гіркін.

Поранення Рогозіна в результаті вибуху в Донецьку

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку близько 20:00 21 грудня пролунав вибух у ресторані "Шеш-Беш", де відзначав день народження колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Загинуло двоє окупантів, а сам Рогозін отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна. Проте сам він "визнає" лише поранення шийного відділу хребта.

У ДПСУ повідомили, що українські прикордонники встановили місце перебування Рогозіна та передали координати товаришам по зброї. Прикордонники підкреслили, що нагадали росіянину, що порушення державного кордону України тягне за собою відповідальність.

Пізніше стало відомо, що Рогозін готується до операції і йому загрожує параліч. Ексглаві "Роскосмосу" збиралися дістати осколок з шиї.

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