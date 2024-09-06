Чи можливе замороження війни з Росією: Зеленський зробив гучну заяву

Зеленський наголосив, що він пройшов з Путіним кілька припинень вогню.

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Чи можливе замороження війни з Росією / колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Ніякого замороження війни з країною-агресоркою Росією не буде. Адже під час припинення вогню окупанти підготуються й знову наступатимуть на Україну з новими силами, як це було перед повномасштабним вторгненням. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на 50-му міжнародному форумі "Амброзетті".

"Сьогодні багато людей каже про припинення вогню. Я пройшов з Путіним кілька припинень вогню", - сказав Зеленський.

За його словами, через деякий час після домовленостей з Путіним про припинення вогню, російські війська "почали нас вбивати на контактній лінії".

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"Я передзвонив йому, сказав: "Ми ж домовлялися". Він сказав: "Так, ми зараз виправимо". Потім прийшов якийсь час і вони продовжили нас вбивати. Вони готувалися. Тому не буде ніякого замороженого конфлікту", - наголосив президент.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський говорив, що операція ЗСУ в Курській області є частиною глобального "плану перемоги" України у війні проти Росії, який складається із п'яти пунктів.

Оператор FPV-дронів 207-го батальйону Сил ТРО з позивним "Патон", який зараз перебуває на найгарячішому напрямку українського фронту, вважає, що агресора можна зупинити лише силою.

В той же час, стратегія Заходу і США щодо закінчення війни в Україні через два з половиною роки залишається незмінною: знайти золоту середину між підтримкою України та покаранням Росії.

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