РФ зіткнулася з серйозним противником на Бєлгородщині, Україні це вигідно – генерал

Російські добровольці всього за 8 годин взяли територію, яку ПВК "Вагнера" брала 9 місяців. "РДК" і "ЛСР" хочуть кардинально змінити РФ.

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РФ зіткнулася з серйозним противником на Бєлгородщині, зазначає Ягун/ Telegram Легіон "Свобода Россії", Facebook Ягун

Гучний рейд у Бєлгородській області країни-агресорки Росії, який проводять військові формування "Російський добровольчий корпус" і Легіон "Свобода Росії", стане серйозною проблемою для Кремля. РФ зіштовхнулася зі злагодженим добре підготовленим підрозділом, який має бойовий досвід.

У той же час Україні вигідна та ситуація, яка складається на Бєлгородщині в РФ, адже це змусить російських окупантів спрямувати значну частину своїх зусиль на вирішення цієї проблеми. Про це розповів колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун в інтерв'ю Главреду.

"Для України – це дії психологічного характеру, які відволікають значні зусилля Росії для вирішення Москвою проблеми, яка стала для неї значною неприємністю. Це не Північний Кавказ, де поодинокі бійці стріляють, зганяють половину своєї армії, після чого тішаться, що всією когортою вбили одного партизана. Тут Росія зіштовхнулася зі злагодженим підрозділом, що пройшов підготовку і брав участь у бойових діях на серйозних ділянках фронту. В його складі є офіцери, які здобули освіту в Росії. Є навіть колишній офіцер ФСБ і прикордонник Ілля Богданов", – зазначає Ягун.

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Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун – український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Він наголосив, що серед російських добровольців є підготовлені люди, які знають, чого вони хочуть. Вони ставлять перед собою мету кардинально змінити Росію.

"Чи вдасться їм цього досягти, це їхнє питання. Хотів би побажати їм успіху, тому що демократична країна, з будь-якою назвою, набагато краще, ніж озброєний ядерною зброєю монстр. Сподіваюся, що Україна їм допоможе, але, загалом, це їхня окрема історія", – сказав генерал-майор запасу.

Також він звернув увагу на те, що російські добровольці успішно почали свій рейд – вони за 8 годин змогли захопити таку територію, яку вагнерівці захопили за 9 місяців.

"Я не знаю, чи зможуть вони реалізувати свої задачі. Подивимося. Попри усі сумніви, вони налаштовані надзвичайно рішуче і сподіваються, що більша частина російських військовослужбовців і правоохоронців перейдуть на їхню сторону, а чисельність підрозділів суттєво збільшиться, що дозволить вже незабаром серйозно впливати на політику Росії. Треба нагадати, що якщо рахувати за обсягами, російські добровольці за 8 годин взяли територію, яку ПВК "Вагнера" брала 9 місяців", – зазначив Ягун.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів, чому добровольці Росії на операцію в Білгородській області мають декілька днів:

Ситуація у Бєлгородській області РФ

Нагадаємо, у вранці понеділок, 22 травня, в мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" почали свою військову операцію в прикордонних районах Бєлгородської області. Рейди були і в Брянській області. Також вказується, що на Бєлгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон "Свобода Росії" і "РДК" на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни Росії.

Вранці 23 травня добровольці Легіону "Свобода Росії" заявили, що операція зі "звільнення" Бєлгородської області країни-агресорки Росії продовжується. Бійці просуваються вперед, зустрівши світанок на території, яку вони вже зайняли.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що на території Бєлгородської області РФ діють російські патріоти, яким уже "допік" російський диктатор Володимир Путін і які хочуть змінити політичний режим у своїй державі. При цьому українські військові не заходили і не збираються заходити на територію Росії.

Тим часом з’явилася інформація, що РФ хоче перекинути додаткові війська в Бєлгородську область через загострення ситуації на цій території. Зокрема, в РФ планують перекинути туди частину боєздатних підрозділів окупантів, які зараз воюють в Україні.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ситуація в Бєлгородській області після входження туди легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" жодним чином не впливає на безпеку в Україні. Також він наголосив, що будь-які звинувачення у бік України в причетності до цих рейдів, про що заявляв Кремль, є нісенітницею.

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