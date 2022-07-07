Війна може тривати ще до року: експерт озвучив хороший сценарій/ УНІАН, скріншот

Хороший сценарій розвитку україно-російської війни припускає, що бойові дії можуть тривати ще близько року. Таку думку висловив директор "Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння" Валентин Бадрак, повідомляє "РБК-Україна".

"Якби Захід пішов на повноцінне забезпечення зброєю, то ми змогли б вибити ворожі сили до рівня 24 лютого 2022 року. Саме про це говорив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час мадридського саміту. І саме це є орієнтиром і установкою, яка обговорюється", - зазначив Бадрак.

Однак, каже експерт, у разі якщо вже найближчим часом не почнуться потужні поставки західної зброї ЗСУ, то україно-російська війна може тривати роками.

"Тоді вона буде йти на виснаження і триватиме до того моменту, поки сили оборони будуть здатні оборонятися або поки не відбудеться якихось змін всередині самої Росії. Тому що коли кількість загиблих росіян перевищить 100 тисяч, то, мені здається, що їх суспільство вже може якось відреагувати",-підсумував він.

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Загроза застосування Росією ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою РФ може перейти до застосування тактичної ядерної зброї. За словами українського гаранта, світові політики ведуть підготовку до такого можливого сценарію. При цьому ситуація з погрозами Москви може призвести до того, що з'являться нові ядерні держави.

Пізніше генсек Північноатлантичного альянсу (НАТО) Йенс Столтенберг вважає, що загроза ядерного удару з боку РФ присутня. Втім, якщо Росія, яка все ж визнає, що ядерна війна не буде виграшною, піде на реалізацію такого кроку, конфлікт носитиме зовсім інший характер.

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