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Війна змінює населення України: що кажуть експерти про нові демографічні оцінки

Руслан Іваненко
21 квітня 2025, 10:50
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Що радить Гладун для порятунку демографії України.
Дети
Тривалість життя в Україні змінилася / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головні факти:

  • Населення України скоротилось до ~34 млн
  • Жінки могли втратити 3–5 років тривалості життя
  • Чоловіки зараз живуть у середньому 60 років

Наразі точно оцінити, як повномасштабна війна вплинула на середню тривалість життя українців, неможливо. Водночас експерти припускають, що тривалість життя жінок в Україні могла зменшитися на 3–5 років. Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.

За словами вченого, станом на початок 2022 року чисельність населення в межах України 1991 року становила близько 42 мільйонів осіб. На початок 2025 року ця цифра оцінюється на рівні 34 мільйонів — з урахуванням тимчасово окупованих територій, включно з Кримом, ОРДЛО та іншими захопленими регіонами.

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"Зараз ми розпочали роботу з нових підрахунків і невдовзі скоригуємо оцінки", — зазначив Гладун.

Крім цього, за його словами, в Україні фіксується явище так званого "старіння знизу", коли різко скорочується чисельність молодших вікових груп через зниження народжуваності.

"Наші прогнози показують, що зараз чоловіки живуть в середньому 60 років. Зниження тривалості їхнього життя — природний процес під час війни, бо на фронті в основному гинуть чоловіки", — пояснив експерт.

Ситуацію ускладнює і масштабна міграція. Через відсутність актуального перепису населення (останній був у 2001 році) точні демографічні дані залишаються орієнтовними.

Щодо шляхів покращення демографічної ситуації, Гладун наголошує на необхідності державної підтримки молодих сімей.

"Слід більше допомагати молодим українським сім'ям, впроваджувати програми підтримки, переходити на виплати. Треба підвищувати розмір допомоги при народженні, створювати умови гнучкого робочого дня для матерів з дітьми. Нам треба вивчати, що працює, а що – ні. Треба роз'яснювати людям демографічну політику та ситуацію і так далі", — підсумував він.

Демографічна криза в Україні

Як повідомляв Главред, Україна опинилася на першому місці серед країн із найвищим рівнем смертності та найнижчим показником народжуваності у світі. Про це свідчать дані останніх даних звітів Центрального розвідувального управління США щодо глобальної статистики смертності та народжуваності.

Як повідомлялося раніше, стало відомо, якою буде чисельність населення України у 2051 році. Чисельність населення в Україні скорочується через низьку народжуваність, високу смертність і міграцію населення, вказують аналітики.

В Інституті демографії зробили невтішний прогноз щодо населення України. Аналітики Інституту демографії повідомили, що найближчими роками чисельність населення України за найоптимістичнішими оцінками досягне позначки 35 мільйонів.

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Які країни ЄС обирають українські біженці?

За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали:

  • Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);
  • Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);
  • Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).
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