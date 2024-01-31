'Війна торкнеться кожного': генерал розповів, чому не варто боятись мобілізації

В армії є багато спеціальностей, тому якщо хтось не підходить для однієї професії, то завжди можна знайти іншу.

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Ніхто з українців не зможе сховатися від війни / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, УНІАН

Жодна людина не сховається від війни, тому не варто ухилятися від мобілізації. Про це розповів начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, генерал-майор Дмитро Марченко в інтерв’ю "Еспресо".

Він підкреслив, що в армії є багато різних спеціальностей, якщо одна з них не підходить, завжди можна знайти альтернативу. Марченко наголосив на тому, що розуміння, яку посаду в армії займе людина, формується під час проходження служби.

"Є багато різних спеціальностей. Розуміння того, де людина буде використана, приходить у процесі, коли особа вже проходить службу. Хочу додати, що не треба боятися призиватись. Війна торкнеться кожного. Ніхто від неї не сховається вдома, в підвалі чи за кордоном. Потрібно йти та приносити допомогу своїй державі", - наголосив Марченко. відео дня

Генерал також підкреслив важливість співпраці всіх громадян, включаючи тих, хто проживає на окупованих територіях, таких як Херсонщина та Крим. Він зазначив, що мешканці цих регіонів можуть надати цінну інформацію, що допоможе українським силам точно та своєчасно реагувати на загрози.

"Херсонці довели не лише нашій країні, а й усьому світу, що вони не бажають бути з Росією. Саме вони надають цінну інформацію, яка допомагає нам вражати ворога точково та своєчасно. І в Криму є люди, які не хочуть, щоб там був "русский мир", - додав генерал-майор.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, 30 січня Кабінет міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію. Згідно з пояснювальною запискою, документ передбачає вдосконалення процедури військового обліку, зміни у призовному віці, надання відпустки військовослужбовцям, уточнення обов'язків громадян щодо мобілізаційної підготовки та багато іншого, включаючи підстави для звільнення з військової служби.

Також у Львівській області працівники ТЦК будуть патрулювати вулиці міст, використовуючи бодікамери. Відеозаписи будуть розглядатися у центрах комплектування у разі конфліктів з громадянами, особливо з тими, хто не став на військовий облік.

Крім цього, депутатка Інна Совсун заявила, якщо буде необхідно, слід мобілізувати жінок, оскільки Конституція України передбачає участь всіх громадян у захисті державності. За її словами, це буде виправданим кроком, якщо ситуація вимагатиме мобілізації жінок і не буде альтернативних варіантів.

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