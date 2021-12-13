Виття сирен і повна перевірка бомбосховищ: українців готують до вторгнення Росії

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У Києві перевіряють бомбосховища і проведуть навчання з сиренами на тлі загрози про можливе повномасштабне вторгнення Росії.

Як повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Андрій Крищенко в інтерв'ю Бабелю, в разі атаки агресора киян будуть сповіщати про це за допомогою сирен, так як цей спосіб буде доступний навіть без світла і без стільникового зв'язку – тобто в критичних умовах.

"Ми ці системи тестуємо весь час, але без звуку, плануємо проводити навчання. З наступного тижня ми розпочнемо інформаційну кампанію, щоб люди не лякалися, коли їх почують. А через пару тижнів вже будемо включати сирени і проводити навчання, щоб люди без паніки розуміли, що робити", – сказав Крищенко.

Ситуація з київськими бомбосховищами

Також він розповів про ситуацію з київськими бомбосховищами – в основному це старі конструкції радянських часів, які часто були на якихось великих підприємствах.

Там є інфраструктура, вони добре укріплені і розраховані на велику кількість людей. Деякі з них вже відремонтували, але багато з цих бомбосховищ перебувають у приватній власності. Частину приміщень хочуть передати місту, проте спочатку їх теж потрібно привести в порядок.

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Ще є більше 4000 об'єктів подвійного призначення - підвали, підземні паркінги, підвальні магазинчики. У разі тривоги, за словами Крищенка, ці об'єкти готові прийняти людей.

Він нагадав, що на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій детально розписаний алгоритм дій населення у разі вторгнення.

Можливе вторгнення РФ в Україну

20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоб запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.

Американські видання The Washington Post і Politico оприлюднили матеріали, в яких йшлося про концентрацію військ РФ біля кордонів України. В якості підтвердження своїх аргументів вони також показали супутникові знімки пересування російських військ.

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку з скупченням російських військ біля кордонів України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.

Прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що незабаром країнам Євросоюзу належить вибір між російським газом і тим, щоб відстоювати Україну. За його словами, Британія підтримує Україну, тому що прихильна демократії і свободі.

Британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути в Україну спецназівців на тлі побоювань, що туди можуть вторгнутися російські війська.

1 грудня стало відомо, що понад 10 тисяч військовослужбовців здійснили марші на південні полігони Росії. Біля кордонів України вони нібито проходитимуть зимові навчання.

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