Виховательці садка загрожують проблеми через фейковий COVID-сертифікат

Жінку посадять через фальшивий сертифікат вакцинації / Мінфін

У місті Кам'янському Дніпропетровської області під суд відправили виховательку дитячого садка, яка використовувала підроблений сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, розповіли в обласній прокуратурі.

Вихователька пред'явила поліцейському сертифікат про проходження вакцинації від COVSD-19. Згодом виявилося, що він — фейковий, а придбала його жінка в Інтернеті.

"Кам'янською окружною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт щодо вчителя дитсадка за використання завідомо підробленого документа", — повідомили в прокуратурі області.

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Жінці загрожує обмеження волі на строк до двох років.

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Нагадаємо, в Україні розширили перелік професій з обов'язковим щепленням від COVID-19. З 31 січня 2022 року низка працівників не зможуть виконуватися свої посадові обов'язки за відсутності хоча б однієї дози вакцинації від коронавірусу і будуть відсторонені від роботи.

Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні з кінця січня може початися нова хвиля захворюваності коронавірусом. За його словами, такий прогноз обумовлений тим, що до цього періоду почнуть фіксувати більше випадків COVID-штаму Омікрон.

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