ЗСУ вправно ліквідували командира бригади бойовиків ﻿"Призрак"

Збройні сили України вправно ліквідували командира батальйону бойовиків "Призрак" Артура Богаченка. Про це повідомляють російські пропагандистські джерела.
Інформацію також підтвердив полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") у Telegram. Він опублікував фото терориста Богаченка з підписом "успішно демобілізований".
Зауважимо, що батальйон "Призрак" є незаконним збройним формуванням, яке перебуває у складі 2-го армійського корпусу РФ. Формально підпорядковане терористичній організації та однойменній "ЛНР". Формування було створене у 2014 році під командуванням Олексія Мозгового, пише Вікіпедія.
Богаченко є третім комбатом "Призрака", який був ліквідований або загинув. У 2017 році першого комбрига-колаборанта Олексія Мозгового ліквідували під час другого замаху на окупованій Луганщині. У 2020 році унаслідок ДТП на окупованій Луганщині загинув ще один комбат бойовиків – Олексій Марков.
Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України ліквідували російського полковника Євгена Вашуніна, який керував "Ленінградським полком". Точне місце ліквідації Вашуніна залишається невідомим, проте у країні-агресорці йому посмертно присвоєно звання героя Росії.
Окрім того, нещодавно ЗСУ ліквідували "воєнкора" одного з найбільших ресурсів пропагандистів РФ. Ростислав Журавльов загинув внаслідок обстрілу. Крім того, отримали поранення ще троє пропагандистів.
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