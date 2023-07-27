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ЗСУ вправно ліквідували командира бригади бойовиків ﻿"Призрак"

Аліна Дембіцька
27 липня 2023, 20:15 оновлено 27 липня, 20:15
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Батальйон "Призрак" є незаконним збройним формуванням, яке перебуває у складі 2-го армійського корпусу РФ.
ліквідований окупант
ЗСУ вправно ліквідували командира бригади бойовиків ﻿"Призрак" / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, Telegram

Збройні сили України вправно ліквідували командира батальйону бойовиків "Призрак" Артура Богаченка. Про це повідомляють російські пропагандистські джерела.

Інформацію також підтвердив полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") у Telegram. Він опублікував фото терориста Богаченка з підписом "успішно демобілізований".

Зауважимо, що батальйон "Призрак" є незаконним збройним формуванням, яке перебуває у складі 2-го армійського корпусу РФ. Формально підпорядковане терористичній організації та однойменній "ЛНР". Формування було створене у 2014 році під командуванням Олексія Мозгового, пише Вікіпедія.

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Богаченко є третім комбатом "Призрака", який був ліквідований або загинув. У 2017 році першого комбрига-колаборанта Олексія Мозгового ліквідували під час другого замаху на окупованій Луганщині. У 2020 році унаслідок ДТП на окупованій Луганщині загинув ще один комбат бойовиків – Олексій Марков.

Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України ліквідували російського полковника Євгена Вашуніна, який керував "Ленінградським полком". Точне місце ліквідації Вашуніна залишається невідомим, проте у країні-агресорці йому посмертно присвоєно звання героя Росії.

Окрім того, нещодавно ЗСУ ліквідували "воєнкора" одного з найбільших ресурсів пропагандистів РФ. Ростислав Журавльов загинув внаслідок обстрілу. Крім того, отримали поранення ще троє пропагандистів.

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