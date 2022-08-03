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Військовий облік жінок: що робити українкам, які втекли від війни за кордон

3 серпня 2022, 23:21

Якщо військовозобов'язані жінки перебувають за кордоном, вони можуть стати на облік у дипломатичних установах України.

Військові, жінки, військовий облік
Військовий облік для жінок-подробиці / УНІАН

Вже з 1 жовтня в нашій країні жінки деяких професій та спеціальностей мають стати на військовий облік. Але деякі Українки втекли від війни за кордон. З'ясувалося, чи потрібно їм повертатися в Україну, аби стати на військовий облік, пише видання НВ.

Якщо військовозобов'язані жінки перебувають за кордоном, вони можуть стати на облік у дипломатичних установах України, повідомила нардеп і членкиня Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Вікторія Вагнер.

За словами Вагнер, ЗСУ потрібно мати не тільки боєздатну армію, а також великий оперативний резерв. Крім того, багато роботи передбачено в тилу, а не на фронті.

"Адже для ефективності фронту необхідно забезпечити безперебійну тилову роботу: від обліку, логістики до харчування та медичного забезпечення", – додала вона.

Нардеп підкреслила, що після війни слід організувати військову підготовку в Україні для жінок, які цього хочуть.

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"У повоєнному майбутньому необхідно організувати військову підготовку всіх бажаючих громадянок України для того, щоб вони могли скласти кваліфікований резерв для ефективної роботи армії на всіх рівнях захисту: від передової до тилового забезпечення", – резюмувала нардеп.

Військовий облік жінок 2022 ‒ що зміниться з 1 жовтня

На даний момент будь-яка жінка-громадянка України має право і добровільно піти в українську-безвідносно того, яку вона має професію. Але, з 1 жовтня командування ЗСУ зобов'язане буде зобов'язане реєструвати на військовий облік дам по новому переліку спеціальностей і професій.

Військовий облік жінок з медичною освітою

Жінки медики, які перебувають на військовому обліку, можуть бути мобілізовані на військову службу у воєнний час. Як кажуть експерти, медична спеціальність входить до "переліку № 711" - зараз медсестри є військовозобов'язаними, так само як і інші медичні працівники.

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